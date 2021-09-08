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Коллега погибшего режиссера рассказал о кинематографисте

Мира Маркина
51 минуту назад

Актер Константин Шелестун назвал погибшего режиссера Александра Мельника добродушным человеком. Артист снимался в его картине "Территория".

Коллега рассказал о погибшем режиссере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он был открытый человек, добродушный. Таким я его помню. К нему можно было обратиться хоть по съемкам, хоть просто поговорить, когда далеко от дома",

— рассказал Шелестун в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам актера, Мельник был предан своей работе "до малейшей детали".

63-летний режиссер погиб во время съемок на месте проведения межведомственных учений в Красноярском крае. Он сорвался со скалы и упал в воду. Вместе с ним погиб 55-летний глава МЧС Евгений Зиничев, пытавшийся спасти кинематографиста.

Актеры,Говорит Москва,Территория,Константин Шелестун,Евгений Зиничев,Александр Мельник,МЧС,Радиостанция "Говорит Москва",
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