Актриса Джейми Ли Кертис получила «Золотого льва»

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис получила почетную награду на Венецианском кинофестивале за важный вклад в кинематограф. Она унесла с собой статуэтку «Золотого льва».
Церемония награждения состоялась в среду, 8 сентября в Италии. Жюри присудило Кертис награду и отметило ее карьерные достижения.
62-летняя актриса рассказала на фестивале о новом фильме, в котором она сыграла одну из главных ролей – «Хэллоуин убивает». На экране в России он выйдет 21 октября.
Но пока одни актрисы радуются наградам, другие гордятся природными данными. Ранее мы показывали актрису, которая известна своими широкими бровями.