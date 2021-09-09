Актриса Джейми Ли Кертис получила «Золотого льва»

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис получила почетную награду на Венецианском кинофестивале за важный вклад в кинематограф. Она унесла с собой статуэтку «Золотого льва».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Церемония награждения состоялась в среду, 8 сентября в Италии. Жюри присудило Кертис награду и отметило ее карьерные достижения.

62-летняя актриса рассказала на фестивале о новом фильме, в котором она сыграла одну из главных ролей – «Хэллоуин убивает». На экране в России он выйдет 21 октября.