Умер актер сериала «Четыре танкиста и собака»

В Польше умер актер Веслав Голас. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.

Уточняется, что он скончался в возрасте 90 лет после второго инсульта, который перенес на прошлой неделе. Актер ушел из жизни в день своего юбилея.

Голас родился 9 октября1930 года в Кельце. В школьные годы он стал членом польского сопротивления и в 14 лет был арестован гестапо. После войны учился в Театральной академии, а затем работал в варшавском Драматическом театре и Польском театре. Среди его наиболее ярких ролей в кино — «Четыре танкиста и собака», «Рукопись, найденная в Сарагосе», «Потоп», «Кукла», «Летна», «Как быть любимой», «Закон и кулак», «Брюнет вечерней порой» и «Разыскиваемый, разыскиваемая».