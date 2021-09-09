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Умер актер сериала «Четыре танкиста и собака»

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

В Польше умер актер Веслав Голас. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.

Умер актер сериала «Четыре танкиста и собака»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что он скончался в возрасте 90 лет после второго инсульта, который перенес на прошлой неделе. Актер ушел из жизни в день своего юбилея.

Голас родился 9 октября1930 года в Кельце. В школьные годы он стал членом польского сопротивления и в 14 лет был арестован гестапо. После войны учился в Театральной академии, а затем работал в варшавском Драматическом театре и Польском театре. Среди его наиболее ярких ролей в кино — «Четыре танкиста и собака», «Рукопись, найденная в Сарагосе», «Потоп», «Кукла», «Летна», «Как быть любимой», «Закон и кулак», «Брюнет вечерней порой» и «Разыскиваемый, разыскиваемая».

Ранее в четверг стало известно о смерти американского актера греческого происхождения Майкла Константина. Он скончался 31 августа в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, в окружении семьи. Известно, что некоторое время до своей смерти артист болел. Ему было 94 года.

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