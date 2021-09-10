Сын Конкина вспомнил, как отец выстрелил в него 9 раз

Сын российского актера Владимира Конкина рассказал жуткую историю на программе "Пусть говорят".
Оказывается, известный отец девять раз выстрелил в него в упор из травматического оружия.
Ярослав Конкин признался, что семейная ссора произошла несколько лет назад. По его словам, отец выстрелил в него в упор, когда они с сестрой Софией опоздали домой. Родитель объяснил это тем, что принял сына за вора.
Однако сам Ярослав заявил, что при этом отец послал их с сестрой «на три буквы».
«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь», — признался Ярослав Конкин.
Известно, что актер вызвал «скорую», а позже отец и сын примирились.
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