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"В упор": актер 9 раз выстрелил в сына за опоздание

Даша Краснова
2 часа назад

Сын российского актера Владимира Конкина рассказал жуткую историю на программе "Пусть говорят".

Сын Конкина вспомнил, как отец выстрелил в него 9 раз
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Оказывается, известный отец девять раз выстрелил в него в упор из травматического оружия.

Ярослав Конкин признался, что семейная ссора произошла несколько лет назад. По его словам, отец выстрелил в него в упор, когда они с сестрой Софией опоздали домой. Родитель объяснил это тем, что принял сына за вора.

Однако сам Ярослав заявил, что при этом отец послал их с сестрой «на три буквы».

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь», — признался Ярослав Конкин.

Известно, что актер вызвал «скорую», а позже отец и сын примирились.

Ранее мы рассказывали, за что расстреляли невиновного сына Есенина.

Актеры,Владимир Конкин,
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