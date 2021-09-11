Кто озвучивает героев в мультсериале "Маша и медведь"

Мультсериал про веселую девочку и ее сдержанного друга-медведя любят не только в России, но и за рубежом. Сериал признали одним из самых просматриваемых в мире за всю историю, а права на показ и перевод купили в более чем 50 странах. Где-то Маша и Медведь говорят местными голосами, а где-то компании оставляют оригинальную озвучку. «Рамблер» рассказывает, кто озвучивал любимых героев в российской версии.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь» Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Кто озвучивает Машу

Видео дня

1-2 сезоны: Алина Кукушкина

Возраст: 19 лет

@alina.kukushkina1

Самый первый голос героини, который навсегда полюбился зрителям. Алине было всего 7 лет, когда мама привела ее на киностудию на пробы: актрису озвучки для Маши изначально искали по знакомым. Алина понравилась режиссерам сразу: она была похожа на героиню внешне, а голос прекрасно ложился на характер. Единственной проблемой была запись смеха. Девочка не могла засмеяться по запросу, и маме приходилось ее щекотать. Помимо основного сериала, девочка также озвучила героиню в двух дополнительных проектах: «Машины сказки» и «Машкины страшилки». Алина перестала озвучивать Машу в 15 лет, когда ее голос совсем изменился.

В 2010 году Алина озвучила героиню Агнес в русском дубляже мультфильма «Гадкий я». Интересно, что Элси Фишер, которая озвучивала Агнес в оригинале, также озвучивала Машу в американской адаптации «Маши и Медведя».

В 2019 году Алина закончила школу и не планирует связывать жизнь с актерским мастерством. В планах девушки отучиться на факультете рекламы или работать диктором.

3-4 сезоны: Варвара Саранцева

Возраст: 14 лет

@sarantseva_varya

Воспитаннице театра «Домисолька» было также 7 лет, когда та начала озвучивать Машу. Девочка училась озвучке у своей предшественницы Алины. По ее словам, сложнее всего давались новые слова. В 2017 году Варвара приняла участие в съемках передачи «Лучше всех», где примерила образ Маши.

С 5 сезона: Юлия Зуникова

Возраст: 9 лет

@zunikova_julia

Воспитанница детской школы искусств «Тутти» начала озвучивать Машу в 2019 году.

Кто озвучивает Медведя

Борис Кутневич

@sarantseva_varya

Медведя, волков и других персонажей озвучивает звукорежиссер сериала Борис Кутневич. Кстати, его сын, Марк Кутневич, озвучивал эпизодические роли Зайца и Панды.

Эдуард Назаров