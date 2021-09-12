«Я ненавижу его»: актеры, которые не смогли сниматься вместе

Конфликты с коллегами - неотъемлемая часть рабочих будней. Разногласия случаются из-за разных мировоззрений, темпераментов, а иногда просто потому, что вы знак зодиака, который не умеет дружить. С ними сталкиваются и голливудские звезды. «Рамблер» собрал актеров, которые не смогли сработаться на съемочной площадке, а также причины их ссор, а иногда даже и многолетней войны.

Фото: Кадр из сериала "Зачарованные" Кадр из сериала "Зачарованные"

Сильвестр Сталонне и Ричард Гир

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Конфликт между Сталонне и Гиром произошел в далеком 1973 году во время съемок фильма «Лорды Флэтбуша». Актеры подрались во время обеденного перерыва – все из-за того, что молодой Ричард испачкал штаны Сильвестра... куском жирной курицы. В итоге Сталлоне поставил ультиматум продюсерам картины: либо он, либо Гир. Пришлось заменить последнего на Перри Кинга. Отметим, что после этого инцидента звезды больше не готовы были работать вместе.

Кадр из фильма "Лорды Флэтбуша"

Томми Ли Джонс и Джим Керри

В одном из интервью Керри признался, что по каким-то причинам его коллега по фильму «Бэтмен навсегда» Томми Ли Джонс невзлюбил его. «По-моему, Томми восхитительный актёр. Он был и остаётся для меня именно таким. Я очень хотел с ним работать, но он был немного резковатым. Точнее даже совсем чуточку резким. Мне кажется, он расстроился ещё и потому, что в один уикенд на экраны вышли и мой «Тупой и ещё тупее», и его «Кобб», который в итоге собрал меньше. Вероятно, именно поэтому Томми Ли ко мне так относился», - предположил Джим. В этом же интервью актер вспомнил столкновение, который произошло между ним и Ли Джонсом. «В ресторане ко мне подошёл сотрудник и поинтересовался, не с Томми Джонсом ли я работаю. После моего утвердительного ответа он указан мне на столик, за которым ужинал Томми. Я подошёл к нему, решив поздороваться. В этот момент я заметил, как Томми сильно побледнел – похоже, что именно я вызвал у него такие чувства. Он неуклюже протянул мне руку и произнёс: «Я тебя ненавижу. Я серьёзно: ты мне очень не нравишься». На что я ответил, что не держу на него зла, ведь все мы люди, а он добавил, что не может контролировать свои эмоции. Мне кажется, что в тот момент он не был настроен на работу со мной».

Кадр из фильма "Бэтмен навсегда"

Билл Мюррей и Люси Лью

Во время съемок фильма «Ангелы Чарли» Мюррей использовал «непростительные и неприемлемые выражения» в адрес актрисы, якобы специально пытаясь ее задеть. «Я понимаю, почему здесь вы. У вас есть талант, – сказал он на съемочной площадке Дрю Бэрримор и Камерон Диаз, после чего повернулся к Люси. – Но что ты, черт побери, делаешь в кино? Ты же не умеешь играть!» Звезда «Убить Билла» близко к сердцу приняла слова Мюррея, накинулась на актера с кулаками, и членам съемочной команды пришлось их разнимать. Позже Билл попытался объясниться, заявив, что это был «рабочий момент», а журналисты просто раздули из мухи слона: «Люси рассвирепела, потому что решила, что это что-то личное». Однако несмотря на его попытки оправдаться, слова Лью не прошли для Билла бесследно. В сиквеле «Убить Билла» его заменил Берни Мак.

Кадр из фильма "Убить Билла"

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

Сложно поверить, но культовая история любви Ноя и Элли в фильме «Дневник памяти» могла бы и не получиться - все из-за того, что Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс, которые сыграли главных героев, терпеть друг друга не могли. Дошло до того, что между дублями актер на глазах у всей съемочной группы попросил Кассаветиса заменить актрису «кем-то поприятнее», когда камера будет снимать его чувства крупным планом. «Я не могу. Просто не могу работать с ней. Просто ничего не чувствую, ничего». После этого заявления Гослинг за закрытыми дверями долго выяснял отношения с продюсерами картины, после чего все-таки вернулся к съемкам. МакАдамс же так и не заменили (чему мы очень рады!). Что интересно: «химия» между звездами возникла уже после съемок картины – Гослинг и МакАдамс провстречались целых четыре года.

Кадр из фильма "Дневник памяти"

Роуз Макгоэн и Алисса Милано

Звезды «Зачарованных» вспомнили друг другу обиды аж 20 лет спустя (конфликт произошел в 2020-м году). Все началось с обсуждения их политических предпочтений в Twitter, а закончилось тем, что Макгоуэн вспомнила съёмки в «Зачарованных». «Ты зарабатывала 250 тысяч долларов в неделю на «Зачарованных». При этом ты устроила истерику перед командой, крича: «Они не платят мне достаточно, чтобы я делала это ******!» Ужасное поведение каждый день. Я плакала каждый раз, когда возобновляли съёмки, потому что ты делала их токсичными», — заявила актриса. Этим дело не закончилась, Роуз также обвинила Алиссу в использовании актуальной повестки движения #MeToo ради собственной выгоды. «Ты – лгунья», — подытожила актриса.

Милано же высмеяла Роуз в ответ: «Как вы думаете, мы сможем сделать хештег #AlyssaMilanoIsALie трендом номер 1, прежде чем я засну? «Раненые» люди причиняют боль другим в ответ. Наделенные полномочиями люди расширяют возможности других в ответ. Любимые люди любят других в ответ. Я продолжаю поддерживать тебя и аплодирую твоей храбрости, а также выражаю признательность всем людям, которым ты помогла на этом пути, @Rosemcgowan. Будь здорова и береги себя».

Отметим, что меньше чем через шесть часов хештег #AlyssaMilanoIsALie стал 1 в Twitter.