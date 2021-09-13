Сорвавшийся с пятого этажа актер рассказал о восстановлении

«Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны. Тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую я испытал, очнувшись от наркоза, когда организм стал отторгать инородные предметы», — поделился 33-летний Казаков.