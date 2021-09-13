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Сорвавшийся с пятого этажа актер рассказал о восстановлении

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал о своем состоянии после падения с высоты пятиэтажного дома. Своими мыслями он поделился в беседе с «Антенной-Телесемь».

Сорвавшийся с пятого этажа актер рассказал о восстановлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Казакова, после падения с крыши он несколько месяцев провел в больнице. Когда актера выписали из медицинского учреждения, он передвигался на инвалидном кресле. На ноги артист встал лишь недавно.

«Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны. Тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую я испытал, очнувшись от наркоза, когда организм стал отторгать инородные предметы», — поделился 33-летний Казаков.

Актер добавил, что болты и пластины останутся с ним навечно: вынуть их после срастания костей невозможно.

«Боли до сих пор жутчайшие. Мне сказали, к ним можно привыкнуть лишь лет через 15. Но это все меркнет перед осознанием, что я вновь хожу на своих двоих», — поделился он.

Актеры,Папина дочка,Михаил Казаков,
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