Звезда "Папиных дочек" рассказал о жизни после падения с высоты

Актер Михаил Казаков, ставший известным после роли Полежайкина в семейном сериале "Папины дочки", рассказал о трудностях жизни после падения с 12-метровой высоты.
"Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога",
- рассказал Казаков в интервью изданию "Антенна-Телесемь".
Актер отметил, что врачи считают его случай уникальным: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков.
"Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны. Медикам это далось путем колоссальных усилий, сложность операции была запредельная. Тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую я испытал, очнувшись от наркоза, когда организм стал отторгать инородные предметы".
Он уточнил, что металлические болты и пластины в его теле останутся на всю жизнь, но благодаря этому у него появилась возможность вновь ходить.
Напомним, Казаков оступился с 12-метровой высоты, когда осматривал съемочную локацию.