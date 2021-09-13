Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Звезда "Папиных дочек" рассказал о жизни после падения с высоты

Стелла Шмель
1 час назад

Актер Михаил Казаков, ставший известным после роли Полежайкина в семейном сериале "Папины дочки", рассказал о трудностях жизни после падения с 12-метровой высоты.

Звезда "Папиных дочек" рассказал о жизни после падения с высоты
Фото: Михаил Казаков/vk.comМихаил Казаков/vk.com

"Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога",

- рассказал Казаков в интервью изданию "Антенна-Телесемь".

Актер отметил, что врачи считают его случай уникальным: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков.

"Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны. Медикам это далось путем колоссальных усилий, сложность операции была запредельная. Тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую я испытал, очнувшись от наркоза, когда организм стал отторгать инородные предметы".

Он уточнил, что металлические болты и пластины в его теле останутся на всю жизнь, но благодаря этому у него появилась возможность вновь ходить.

Напомним, Казаков оступился с 12-метровой высоты, когда осматривал съемочную локацию.

Ранее сообщалось, что актриса из "Папиных дочек" пожаловалась на одиночество.

Актеры,Папина дочка,Михаил Казаков,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители