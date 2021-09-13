Капризные грубияны: актеры, которых не выносят в Голливуде

Обычно знаменитости кажутся нам прекрасными, ведь они играют героев, занимаются благотворительностью и любят своих поклонников. К сожалению, образ на экране зачастую не совпадает с реальным характером звезд. Одних селебрити портит навалившаяся на них популярность, а некоторых нельзя было назвать ангелами еще до их первых успехов. "Рамблер" собрал список из самых высокомерных актеров Голливуда.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Уилл Смит

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Слухи о том, что Уилл Смит в реальности очень эгоистичен и высокомерен уже давно вышли за пределы близкого круга и дошли до поклонников. Большинство коллег после совместных съемок с ним говорят, что не хотят сниматься с Уиллом.

Уилл уверен, что он самый лучший и классный, поэтому он никогда не извиняется и может сказать все, что думает. Даже сын актера, Джейден однажды признался, что ему трудно быть в тени отца.

Дэниэл Рэдклифф

Популярность настигла Дэниэла Рэклиффа в очень юном возрасте. После "Гарри Поттера" его буквально полюбил весь мир, причем не только дети, но и взрослые. Однако это обернулось звездной болезнью. В какой-то момент застенчивый Дэниэл стал бороться сразу с двумя самыми популярными проблемами актеров: с заносчивостью и алкоголем.

Он мог прийти пьяным на съемочную площадку и провернуть неприличную выходну. К счастью, друзья помогли решить проблемы с алкоголем, а вот шлейф плохого поведения и вредного характера тянется за актером и по сей день.

Дрю Бэрримор

Подобную трансформацию пришлось пережить и Дрю Бэрримор. Дело в том, что уже в 7-летнем возрасте актриса играла главную роль в «Инопланетянине» Стивена Спилберга. Слава не могла пройти бесследно.

Девушка бросила школу и делала все, что, по ее мнению, должны были делать звезды, подразумевая употребление запрещенных веществ. Бэрримор попала в рехаб в 13 лет и до сих пор с ужасом вспоминает тот отрезок своей жизни. Сейчас Дрю придерживается здорового образа жизни и старается не чудить.

Дженнифер Лопес

Джей Ло сейчас на слуху из-за возобновившихся отношений с Беном Аффлеком. Певицу и актрису обожают, кажется, во всем мире. Она талантливая, заводная и роскошно выглядит, но характер у нее далеко не ангельский.