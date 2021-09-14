Как красивейший мужчина XX века посвятил жизнь одной женщине

Один из самых популярных актеров XX века, секс-символ 1930-1940-х годов, заслуживший звание «Король Голливуда» и обладатель множества других лестных эпитетов. Самый желанный мужчина Америки Кларк Гейбл оставил за спиной множество романов, был женат пять раз, однако всю свою жизнь любил лишь одну женщину, которая одномоментно и навсегда покорила его сердце. Артист продолжал любить Кэрол Ломбард даже после того, как ее собственное сердце остановилось. «Рамблер» рассказывает про одного из величайших актеров и его единственную любовь.

Фото: Кадр из фильма "Унесенные ветром" Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Кларк Гейбл с детства был талантливым юношей: помимо хороших манер, привитых матерью, он играл на пианино, занимался музыкой и был неплохим автомехаником. Уже потом, после того, как молодой человек успел сменить несколько работ, ему удалось устроиться разнорабочим в театр, надеясь когда-нибудь сыграть на подмостках. И его мечта осуществилась, когда Гейблу исполнилось 20 лет: он сыграл кухарку-негритянку, однако режиссеру пришлась не по вкусу игра юноши, в связи с чем больше сниматься его не звали.

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Все решил случай, когда будущий Король Голливуда познакомился с преподавателем актерских курсов Жозефин Диллон, которая захотела сделать из него звезду, вплотную занявшись внешностью молодого человека, а также развитием артистических навыков.

Спустя какое-то время они начали встречаться, а в 1924 году поженились. Жозефин, которая была старше Кларка на 17 лет, стала его менеджером, убедив отказаться от первого имени – Уильям. Она также находила для него второстепенные роли в немых фильмах. Именно первая жена Гейбла дала ему прозвище «Король Голливуда», правдивость которого молодой человек впоследствии докажет.

Пара рассталась после шестилетнего периода совместной жизни, а Кларк Гейбл в то время начал набирать популярность: поклонницам оказался по нраву поставленные голос актера и его красивая внешность. Мужчина развелся со своей первой женой в 1931 году, после чего, не теряя времени, выбрал другую спутницу жизни – Марию Лэнгэм, светскую львицу и дочь нефтяного магната, которая также была старше Кларка на 17 лет.

Мария не поскупилась на денежные средства, мечтая, чтобы ее муж стал звездой мирового уровня. Продуктивная актерская карьера принесла Гейблу всенародную славу и единственный в карьере «Оскар» за роль Питера Уорена в картине «Это случилось однажды ночью».

Артист вовсю пользовался своей популярностью, постоянно меняя своих подружек. Такое отношение не нравилось дочери нефтяного магната, терпение которой лопнуло в 1939 году. Расставшись с Марией, Кларк через месяц после развода женился на своей коллеге Кэрол Ломбард, которая, как признавался актер, стала для него единственной в жизни любовью.

Гейбл познакомился со своей третьей женой в 1932 году, тогда их отношения можно было назвать натянутыми. Однако уже в 1936 году на вечеринке они смогли найти общий язык, а затем вспыхнула настоящая любовь. Тогда Кларк был еще женат на Марии, поэтому влюбленные встречались тайно. Пара поженилась во время перерыва на съемках фильма «Унесенные ветром», после чего они наслаждались тихой жизнью на ранчо неподалеку от Голливуда.

Супруги были по-настоящему счастливы, они даже называли друг друга Па и Ма, планируя завести детей. Однако у Кэрол случилось два выкидыша, а после врачебных консультаций стало ясно, что актриса не сможет иметь детей.

Благополучие Кларка и Кэрол расстроила Вторая мировая война: актрисе пришлось заняться агитацией, а ее муж не мог быть с ней из-за обязательств перед киностудией. Позже возвращение из очередной поездки Ломбард закончилось для актрисы и всех находившихся на борту самолета трагедией: воздушное судно врезалось в гору, лишив жизни 22 человек, находившихся на борту.

Обезумевший от горя актер тут же прибыл на место катастрофы, однако близко его не подпустили. Один из друзей актера, отправившийся со спасателями принес ему рубиновые серьги, которые Гейбл подарил своей жене. Присутствуя на погребальной церемонии, безутешный вдовец пожелал быть похороненым рядом с Кэрол.

После смерти любимой Кларк перестал сниматься в кино, начав злоупотреблять алкоголем, а потом и вовсе записался добровольцем на фронт, став летчиком. Позднее все сослуживцы Гейбла говорили, что он как будто сам искал смерти, чтобы погибнуть так же, как и его любимая.

О поведении актера прознала студия MGM, с которой у него был контракт. Компания сделала все возможное, чтобы вернуть Гейбла домой живым и невредимым. Однако тот, очутившись на родном ранчо, вновь начал беспробудно пить и гонять на мотоцикле. Актер совмещал вышеперечисленное с работами в кино и романами, а затем женился на модели Сильвии Эшли, с которой он развелся через три года брака.

В число любовных интересов Гейбла вошли Грейс Келли, Джоан Кроуфорд, Мэрион Дэвис, Лана Тернер, Нэнси Дэвис – будущая жена Рональда Рейгана, и другие. В 1955 году актер женился в пятый раз на молодой девушке Кей Уильямс, которая внешностью напоминала ему любовь всей его жизни. Однако с ней Король Голливуда не смог найти то счастье, которое однажды потерял.