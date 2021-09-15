Как доктор Купитман из «Интернов» стал коучем и дважды отцом

Как сложилась судьба культового актера «Интернов».

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

В комедийном сериале о буднях врачей «Интерны» Вадим Демчог сыграл роль циничного венеролога и алкоголика Ивана Купитмана. Целых 6 лет сериал не сходил с телеэкранов, а персонаж Демчога так полюбился зрителям, что многие его цитаты вспоминают до сих пор. WMJ.ru расскажет, как сложилась судьба актера спустя пять лет после завершения проекта.

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После окончания съемок «Интернов» Демчог успел попробовать себя в разных, не только актерских амплуа — от писателя до режиссера. На счету актера уже около 50 ролей в театре и кино. Кроме того, голос Вадима идеально подошел для озвучки культового анимационного персонажа — философа Мистера Фримена.

Духовные поиски до сих пор не оставляют и самого актера. Еще в молодости Вадим активно изучал буддизм, искал себя в различных практиках и медитациях. Увлечение мистикой привело его к созданию онлайн-шоу «Трансляция оттуда», во время которого таинственный голос контактирует с умершими.

Исполнитель роли Купитмана является автором пяти книг о психологии театра. В своих работах он рассматривает тему реальности как игры. Сейчас Демчог активно занимается преподавательской деятельностью и развивает свою «Школу игры» — программу тренингов, направленных на избавление от страхов и зажимов.

Проект «Интерны» не только принес актеру небывалую популярность, но изменил его жизнь. Именно на съемочной площадке сериала судьба свела Вадима с Иваном Охлобыстиным, сыгравшим его закадычного друга — доктора Быкова. Еще во время съемок Охлобыстин и Демчог были на одной волне и даже устраивали друг другу розыгрыши. Комедийный актерский дуэт перенес крепкую дружбу с экрана в реальность. Именно это помогло Демчогу пересмотреть свое отношение к жизни.

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