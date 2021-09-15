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Что сгубило карьеру Сергея Гурзо

Veasy.ru
2 часа назад

Любителям советского кино артист Сергей Гурзо хорошо знаком по картине «Молодая гвардия». Роль Сергея Тюленина принесла ему не только широкую известность и любовь зрителей, но как зачастую бывает, стремительный взлет карьеры резко сменился спадом.

Что сгубило карьеру Сергея Гурзо
Фото: Veasy.ruVeasy.ru

Слава сыграла с артистом Гурзо злую шутку.

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Близкие актера позже рассказывали, несмотря на то, что Сергей стал узнаваемым и популярным, он все равно оставался простым человеком. После окончания института Гурзо один за другим принимал предложения от режиссеров. Неоднократно он становился лауреатом различных премий, но, к сожалению, его успех в кинематографе был не долгим.

Обретя всесоюзную славу, участились и банкеты, каждый из поклонников его творчества хотел пропустить с ним рюмочку, да и сам актер отказать не мог, либо просто не желал этого. Так постепенно, казалось бы, безобидные посиделки переросли в целое пристрастие.

Алкоголь и перечеркнул карьеру восходящей звезды советского кино. Родственники старались бороться с пристрастием Гурзо, но все было безуспешно. Из-за этой вредной привычки под откос пошла не только карьера, но и семейная жизнь артиста. Из-за регулярных посиделок Сергея уволили из театра, а репутация некогда известного артиста была изрядно испорчена. На фоне этого, мужчину перестали приглашать в кино, а если и поступали предложения, то это были всего лишь небольшие роли.

Известно, что в шестидесятых годах лучший друг Гурзо предоставил ему единственный шанс, сняться в картине «Дело было в Пенькове», но и этот шанс был провальным из-за его пристрастия. Приглашать актера в эту картину режиссер побоялся, считая, что его появление в этом фильме окажется провальным. Роль была отдана другому актеру, а Гурзо так и не смог до своих последних дней простить предательство лучшего друга.

Эта ситуация еще больше сломила актера. В свои 47 лет Гурзо еще чаще стал находить утешение на дне стакана, карьера, семья окончательно шли под откос, ролей не было, да и к тому же на фоне регулярного «прикладывания» к горячительным напиткам стало беспокоить здоровье. Сергей не дожил до 48 лет всего четыре дня.

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