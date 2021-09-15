Советские актрисы, которые не побоялись стать разлучницами

Советским кинодивам ничто человеческое было не чуждо, они влюблялись не по приказу партии или комсомола, а иногда и разбивали чужие семьи. Тем более, что на съемочной площадке потерять голову и чувство реальности так легко. «Рамблер» вспомнил звезд, которые решились увести своих избранников у законных жен и преуспели в этом.

Фото: Кадр из фильма «Три плюс два» Кадр из фильма «Три плюс два»

Наталья Фатеева

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Одна из самых красивых актрис советского кинематографа последовала примеру свой лучшей подруги Натальи Кустинской. Именно она увела любимого мужа у Фатеевой. Неизвестно, в отместку или из-за сильного душевного порыва, актриса закрутила роман с женатым Владимиром Басовым. Вскоре тот развелся с супругой Розой Макагоновой и женился на Наталье. Но брак продлился всего три года.

«Все мои проблемы в личной жизни связаны с тем, что я когда-то осмелилась увести чужого мужа. Теперь расплачиваюсь», — признавалась во многих интервью Наталья.

Марина Ладынина

С режиссером и будущим мужем Иваном Пырьевым актриса познакомилась на съемках фильма «Богатая невеста». Работники съемочной площадки отмечали, что между Иваном и Мариной мгновенно вспыхнула страсть и завязался роман. Но развитию отношений мешала одна загвоздка — Пырьев на тот момент уже был женат на известной актрисе Аде Войцик. Но развода долго ждать не пришлось, так как законная супруга режиссера быстро узнала об изменах мужа. Ада тут же приехала на съемочную площадку «Богатой невесты» и вызвала соперницу на разговор. Актриса предупредила Марину, что однажды Пырьев так же поступит и с ней.

Ирина Скобцева

История Ирины одна из немногих, которая подтверждает, что построить свое личное счастье можно при любых обстоятельствах.

Многие знакомые актрисы Ирины Скобцевой, известной зрителям по роли Дездемоны в фильме «Отелло», утверждают, что познакомилась она с Сергеем Бондарчуком именно на съемках этой кинокартины. Однако на самом деле их первая встреча произошла задолго до этого. Сергей и Ирина встретились на троллейбусной остановке. А потом всю дорогу ехали в транспорте. Такая мимолетная встреча повторилась раза три за год. А чуть позже они увиделись на съемочной площадке.

С каждым съемочным днем их чувства крепчали, но Сергей не торопился уходить от жены — Инны Макаровой. Пара скрывала отношения на протяжении четырех лет. Только в 1959 году Сергей и Ирина оформили брак. Спустя три года у них родилась дочь Алена, а чуть позже на свет появился сын Федор. Крепкий брак продлился 35 лет, вплоть до самой смерти Сергея.

Наталья Гундарева

С актером Виктором Корешковым Наталья познакомилась в театре Маяковского. В то время Корешков был женат на Наталье Хорохориной. Виктор сам сделал первый шаг, подойдя после очередного спектакля к Гундаревой и выразив восхищение ее талантом. Вскоре между ними завязались отношения. Виктор стал задерживаться на работе и врать жене, что остается на дополнительные репетиции. Спустя несколько месяцев Корешков признался свой жене, что любит Наталью и тихо ушел из семьи. Но любовный порыв Виктора был совершен зря, так как любвеобильная Гундареева променяла актера на Сергея Насибова, которого увела у коллеги Екатерины Дуровой.

Людмила Целиковская