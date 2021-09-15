Как ограбление разрушило карьеру Тоси из «Девчат»

Имя Надежды Румянцевой неразрывно связано с ролью Тоси Кислициной из всеми любимой комедии «Девчата». Именно она принесла актрисе мировую славу. Но этот успех не был случайным, Надежду по праву можно назвать талантливой, упорной и даже самоотверженной актрисой. Тем не менее в одночасье ее карьера пошла прахом, и этому как раз-таки поспособствовал случай, о котором и расскажет «Рамблер».

Фото: Кадр из фильма «Девчата» Кадр из фильма «Девчата»

Начало творческого пути

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Актерская карьера Румянцевой началась со сцены Центрального детского театра, а первые роли в кино были проходными и эксплуатировали «подростковый» образ — 10-летняя девочка в «Морском охотнике», мальчик в «Звездном мальчике», ученица в «Весенних голосах».

На экзаменах в ГИТИСе миниатюрная и несерьезная с виду девушка удивила комиссию выбором репертуара — старательным басом она читала монолог Фамусова. Недежда всегда боялась застрять в амплуа травести, к которому так располагала внешность. Однако благодаря таланту и невероятному упорству актриса смогла вырваться в характерные героини и стала любимицей миллионов зрителей

Личная жизнь

Во ВГИКе Надежда Румянцева познакомилась с актером Владимиром Шуруповым и вскоре вышла за него замуж. Брак был очень недолгим — после выпускного мужа отправляли по распределению в провинциальный театр, а уже узнаваемая и успешная Румянцева столицу покидать не захотела.

В конце 60-х годов актриса вышла замуж второй раз. Ее избранником стал работник Министерства внешней торговли Вилли Хштоян. Это был долгий и трогательный брак, ради которого Румянцева бросила кино на пике славы. Мужа часто отправляли в длительные командировки, и она ездила за ним по всем странам. Учила английский и французский, проводила время с дочерью Хштояна от первого брака, играла в теннис, налаживала контакты с жёнами послов, ходила на бесконечные приемы. Она снималась только между командировками мужа и играла героинь второго плана, но об упущенных ролях никогда не жалела.

Озвучивание героинь

Румянцева много работала на телевидении — вела программу «Будильник», озвучивала фильмы и мультфильмы. Ее голосом говорила Нина из «Кавказской пленницы», Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», мартышка из мультфильма «38 попугаев», Зита и Гита из одноименного индийского фильма, Изаура из «Рабыни Изауры» и десятки других героинь.

Конец карьеры и страшная болезнь