Как сложилась жизнь Алибабаевича из «Джентльменов удачи»

О Раднэре Муратове узнала вся страна благодаря роли мелкого мошенника Василия Алибабаевича из легендарных «Джентльменов удачи». "Рамблер" расскажет, как сложилась жизнь народного артиста после славы, и почему после "Джентльменов" он жил под именем своего персонажа.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Азартная жизнь

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Василием Алибабаевичем он стал и для своих приятелей, и для соседей, и для дружков-игроков. Как и многие советские актеры, Раднэр Муратов не выдержал испытание 90-х годов. Его жизнь была наполнена азартом. Муратову очень полюбились скачки, и он стал главным гостем московского ипподрома. Проиграв все свои накопленные деньги и распродав практически все свое имущество, у него не осталось даже кровати.

До славы

Актер был рожден в семье партийного работника и воспитывался в достаточно суровых условиях. Родители мальчика не баловали, а с самого детства приобщали к реалиям жизни. Имя Раднэр, которое дали мальчику, расшифровывалось, как «радуйся новой эре». Впрочем, уже с детства Раднэр свое имя невзлюбил и просил всех называть его исключительно Радиком. Молодого актера привлекала авиация. Он даже поступил в Казанскую специальную школу ВВС, которую благополучно окончил в 1946 году. Но стать профессиональным летчиком ему так и не удалось. Раднэр в прямом смысле спустился с небес на землю и попал прямиком во ВГИК. Актер поступил в новое учебное заведение с первой же попытки. Но это произошло не потому, что будущий Али-Баба обладал невероятным актерским талантом. Дело в том, что именно в тот момент в институт кинематографии поступила разнарядка, в которой было сказано, что набирать в актеры нужно ребят не только со славянской внешностью, но и других национальностей. Раднэр с отличием окончил ВГИК и был принят в Государственный театр киноактера. Но работы там практически не было. Колоритный выпускник не вызывал доверие у кинорежиссеров, поэтому предложения так и не сыпались.

Джентльмен

1971 год стал знаковым в жизни Муратова. Тогда он и сыграл роль Василия Алибабаевича в комедии Александра Серого «Джентльмены удачи», которая смогла его прославить. Интересно то, что изначально Раднэр должен был исполнить роль смотрителя в тюрьме. Но благодаря своей актерской игре, он смог убедить режиссера, что достоин появиться не только в проходном эпизоде.

Муратов серьезно относился к съемкам в комедии. Несмотря на то, что он очень близко общался со всем актерским составом, Алибабаевич не согласился принять участие в заговоре против режиссера, в который его пытались втянуть Леонов, Вицин и Крамаров. Команда отказывалась бегать практически голышом по снегу, да еще и в 17-градусный мороз, как хотел Александр Серый. Эта идея появилась для придания правдоподобности происходящему на экране. Но Муратов без лишних слов бесстрашно разделся и выскочил на мороз. В итоге эта ситуация стала одним из дублей в фильме — знаменитые актеры решили отомстить новичку-коллеге: Крамаров подкрался к нему и тут же, перед камерой, натер снегом, а Вицин, чтобы было веселее, стал натирать и самого Крамарова.

«Джентльмены удачи» принесли Раднэру Муратову огромную популярность. Но, к сожалению, на карьеру актера это нисколько не повлияло. Муратов по-прежнему снимался в эпизодах. Впрочем, на маленькие роли его стали приглашать довольно часто, а платили за них в те времена неплохо.

Последние годы

Из-за того, что Раднэр был заядлым игроком и любил делать ставки на ипподроме, он постепенно проиграл все сбережения. Ему даже приходилось спать на снятой с петель двери. В его квартире не было ни мебели, ни телевизора, ни холодильника. Только сплошные газеты на полу. Питаться Муратову приходилось в столовой соцпомощи, ему повезло, что иногда его пускали давать там концерты.

2000 год стал наиболее неудачным для народного артиста — он пережил инсульт, а в последствии у него появилась болезнь Альцгеймера. У Раднэра начались серьезные проблемы с памятью. Нередко актер уходил из дома и терялся на улицах. Еще раньше у Муратова проявились серьезные проблемы со зрением, и в итоге правый глаз перестал видеть. Актер отказывался принимать помощь даже от родного сына. В таком ритме жизни Раднэр смог прожить только четыре года. В 2004 году актер скончался в реанимации. Врачи долго боролись за жизнь Али-Бабы и пытались спасти его от очередного инсульта. Но организм актера был настолько изможден, что шансов на выживание у него практически не было.

Близкий друг

Единственным близким другом Муратова был актер Владимир Протасенко, сыгравший в «Джентльменах удачи» эпизодическую роль.

«Он сам не понимал, как мог так испортить свою жизнь. Жену и сына проиграл. Дома не было даже одеяла, ему приходилось укрываться зимним пальто. Раднэр осознавал, что самостоятельно все рушит. Его смерть стала явным показателем того, что он не смог справиться с этим»,