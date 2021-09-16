Почему Проценко сыграла только в одном фильме

На месте Мальвины из "Приключений Буратино" уже кого-то сложно представить, кроме как Татьяны Проценко. А ведь эту роль она получила совершенно случайно. "Рамблер" расскажет, почему Татьяна больше не снималась в кино.

Фото: Кадр из фильма "Приключение Буратино" Кадр из фильма "Приключение Буратино"

Судьбоносная встреча

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Актрису на роль Мальвины искали очень долго. Проводилось около шести кастингов, но никто из присутствующих не смог зацепить сценариста. Однажды ассистент режиссера столкнулась в поезде с Татьяной Проценко и ее мамой. Таня так понравилась ассистентке, что она предложила женщине привести дочку на пробы. В картину, ставшую культовой, девочка попала, когда ей было всего шесть лет. Тогда Таня не могла себе даже представить, что перед ней распахнутся двери кинематографа. Актриса признавалась, что не относилась к этой роли серьезно. У нее не было профессионального образования, но зато была искренняя любовь к произведению Алексея Толстого «Золотой ключик».

«Когда меня взяли в фильм, я больше всего обрадовалась тому, что буду сниматься с собакой. Ведь в книге Артемон – пудель, и я предвкушала, что мы будем вместе играть. Но режиссер почему-то выбрал на эту роль мальчика. Это было первое большое разочарование в жизни»,

– рассказывала Проценко в одном из интервью.

Тяжелая работа

На съемках фильма действительно было непросто. Леонид Нечаев – режиссер кинокартины был крайне требовательным. Он лично репетировал с маленькими актерами каждую сцену по несколько раз. Вспомните тот эпизод, где Мальвина плакала. Таню уговаривали, чтобы она проронила хотя бы одну слезинку. В этом случае Нечаев не выдержал и закричал на ребенка, упрекая в том, что она всех задерживает и позорится перед взрослыми людьми на съемочной площадке.

Крест на актерской карьере

Тане очень тяжело давались съемки. Маленьким актерам приходилось по несколько часов находиться на площадке. Чтобы снять финальную сцену с легендарной песней, потребовалось около 17 часов. Но на этом трудности не закончились. Пришло время идти в школу, и девочка столкнулась с чередой оскорблений и унижений со стороны сверстников. С ней не хотели дружить и за спиной шептались: «Фу, Мальвина, чистюля, зануда». А чуть позже случилось несчастье, поставившее крест на актерской карьере девочки. Таня упала с велосипеда и получила травму спины. Падение было настолько серьезным, что полтора месяца актрисе пришлось провести в больнице. Врачи запретили ей любые нагрузки: физические и эмоциональные. Пока Татьяна восстанавливалась, Леонид Нечаев дописывал сценарий к «Красной шапочке». Режиссер сразу же заявил, что хотел бы видеть в главной роли только Проценко. Но она не смогла сниматься по состоянию здоровья, и роль Красной Шапочки досталась другой девочке. Родители Татьяны очень переживали за единственную дочь и не позволяли ей заниматься активной деятельностью.

Тем не менее, Татьяна Проценко все же связала жизнь с кино: окончила киноведческий факультет ВГИКа. Но и там однокурсники постоянно напоминали ей про Мальвину. Они насмехались над ее игрой и упрекали в том, что это было всего лишь наивное детское кино, с которым она не справилась. Проценко болезненно воспринимала каждое обидное слово в свой адрес, но переживания держала в себе. Тогда Татьяна твердо решила, что кино – это не ее история.

«Я тогда очень хорошо прочувствовала, что такое одиночество»,

– признавалась Татьяна.

Сама Татьяна в кино больше никогда не снималась, но приняла участие в озвучивании нескольких фильмов, в том числе нашумевшего «Ла-Ла Ленд».

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