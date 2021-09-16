Как Николай Черкасов поставил Любовь Орлову на колени

В фильмографии Николая Черкасова чуть более 50 работ в кино. Зрители запомнили его по ролям Александра Невского, Ивана Грозного, Дон Кихота. Но это лишь малая часть тех образов, которые он успел воплотить на экране. Еще актер много играл на сцене, любил музыку, а знаменитая Любовь Орлова однажды даже стояла перед ним на коленях. О том, по какой причине это произошло и что стало результатом поступка актрисы, читайте в материале “Рамблера”.

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Николай стал первенцем железнодорожного служащего Константина Черкасова и его супруги Анны. Родители души не чаяли в отпрыске и старались оградить его от всяких напастей. Стоит отметить, что несмотря на вполне “земную” профессию, родственники Николая очень любили искусство и были людьми творческими. Неудивительно, что мальчик, а затем и его младший брат очень полюбили музыку и театр.

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Тем не менее, закончив в 1919 году Петроградскую трудовую школу, Николай подал документы в Военно-медицинскую академию. Но мечта о сцене все же взяла верх: документы Черкасов забрал и поступил в студию мимистов под руководством А. Кларка. Всего через несколько недель после начала учебы шестнадцатилетний студент был зачислен мимистом в Мариинский академический театр оперы и балета. А с 1920 года начал танцевать на сцене Студии молодого балета.

Черкасов за свою жизнь поменял несколько театров, в которых служил. С 1926 по 1929 год Николай был актером Ленинградского ТЮЗа, затем два года (1929-1931) выходил на сцену в качестве артиста Ленинградского и Московского мюзик-холлов, в 1931 году перешел в Ленинградский передвижной театр “Комедия”, в котором служил до 1933 года, а затем, наконец, вошел в труппу Ленинградского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, где проработал более 30 лет (1933-1965) практически до конца жизни

В кино Черкасов впервые снялся в 1927 году в немой картине “Поэт и царь”, роль парикмахера была небольшой, актера даже не упомянули в титрах. Известность к артисту пришла в середине 1930-х годов после фильмов “Депутат Балтики”, “Дети капитана Гранта”, “Остров сокровищ” и др.

Всенародную любовь и признание принесли Николаю Черкасову роли исторических персонажей: актер сыграл главных героев в картинах “Иван Грозный” и “Александр Невский”, а также исполнил роль царевича Алексея в “Петре Первом”. Стоит отметить, что ради того, чтобы сыграть Ивана Грозного, Черкасов отказался от весьма заманчивого предложения итальянского режиссера Лукино Висконти о съемках в его фильме “Леопард”. А роль Александра Невского настолько впечатлила Иосифа Сталина, что он распорядился присудить актеру Сталинскую премию I степени. Но и этим милости Сталина не ограничились: когда в стране появился орден Александра Невского, по решению Иосифа Виссарионовича на нем был запечатлен профиль Николая Черкасова. Он стал единственным в истории актером, изображенным на ордене.