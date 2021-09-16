Как главный секс-символ конца 80-х чуть не разрушил свою жизнь

Номинант на премию «Оскар», лауреат «Золотого глобуса» и BAFTA Микки Рурк (в 2021 году ему исполнилось 69 лет) стал звездой в конце 80-х и начале 90-х годов. Актеру не только удалось завоевать Голливуд, но и стать профессиональным боксером. «Рамблер» решил вспомнить непростую биографию Рурка, а также лучшие фильмы с его участием.

Фото: Кадр из фильма "9 с половиной недель" Кадр из фильма "9 с половиной недель"

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Первой заметной работой Микки, после которой о Рурке всерьез заговорили, стала роль Роберта Шефтелла в фильме «Забегаловка» (1982). После выхода картины он был назван лучшим актером второго плана по версии Национального общества кинокритиков. После Рурк снялся в драме «Бойцовская рыбка» - картина не имела большого успеха, но со временем стала культовой за изображение жизни молодежи того времени. Однако настоящий прорыв у актера случился позже: в 1985 году мир покорил фильм «Девять с половиной недель» - его роль любовника Ким Бейсингер сделала его одним из главных секс-символов и одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Кадр из фильма "Девять с половиной недель"

После этой картины жизнь Микки кардинально изменилась, а карьера стремительно пошла вверх. В 1987 году Рурк снялся в фильме «Пьянь», сценарий к которому написал Чарльз Буковски. Актер даже выбил себе два передних зуба, чтобы точно соответствовать образу писателя-алкоголика.

В те годы Рурк был на пике славы, однако уже приобрел репутацию непредсказуемого и трудного человека, а также зависимости от запрещенных веществ и алкоголя. По слухам, звезда даже отказался от ролей в таких громких фильмах, как «Сорок восемь часов», «Лучший стрелок», «Молчание ягнят», «Криминальное чтиво» и других, и его карьера начала рушиться из-за череды провальных киноработ. Позже он рассказывал:

«Должен констатировать, что несколько ребят получили «Оскары» за те роли, от которых я отказался».

После картины «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», которая вышла в 1991 году, Рурк решил снова выйти на ринг, чтобы подзаработать. Он планировал провести 16 профессиональных боев, а после бороться за титул чемпиона мира. Однако судьба распорядилась иначе, он выдержал всего 8 поединков (6 из них он выиграл), после чего ушел в отставку в 1994 году. Его боксерская карьера привела к серьезным травмам лица, которые потребовали ряда операций.

«Мне пришлось взять хрящ из уха, чтобы восстановить нос, и провести пару операций, чтобы очистить хрящ, потому что рубцовая ткань не заживала должным образом»,

— признавался актер в одном из интервью. Правда, ходили и слухи, что некоторые операции были скорее косметическими и были сделаны по желанию Рурка, а не по экстренной необходимости. Итог один: хирургические вмешательства изменили лицо красавчика Микки до неузнаваемости. Вот, как те годы вспоминал актер:

«Дела шли чудесно, но у меня не было благодарности — ни к деньгам, ни к карьере, ни к собственному здоровью, ни к моей удивительно красивой женщине. Жизнь в шкуре Микки Рурка причиняла ужасную боль».

Позже Микки удалось вернуться в кино, но уже в несколько других амплуа. Правда, сначала ему пришлось работать в относительной неизвестности, пока он снова громко не напомнил о себе ролью Рэнди Робинсона в фильме «Рестлер». За эту картину он получил премию «Золотой глобус», а также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль, но в итоге статуэтку не получил.

Кадр из фильма "Рестлер"

«У меня был чертовски долгий путь назад. Когда вы сидите на скамейке запасных целых десять лет — так, как сидел я, — вам становится стыдно даже вполголоса сказать кому-то о своем возвращении».

В 2014 году звезда ненадолго вернулся на ринг, но оставил спорт в пользу кино. В 2015 актер дал откровенное интервью, в котором рассказал об эмоциональных проблемах, с которыми боролся долгие годы, а еще о том, как собака спасла его от суицида.

«Мои собаки по-настоящему помогли мне выбраться из того, в чем я тогда находился. В один миг я потерял все — моя жена умерла, меня перестали снимать, я вынужден был отдать дом за долги — мне негде было жить. А главное — мне перестали доверять. Единственным, что обо мне писали газеты, было то, что «известный когда-то актёр теперь никому не нужен». Однажды я вышел за сигаретами, а продавец мне сказал: вы похожи на какого-то мужика из телека. Я хотел удавиться. От меня отвернулись все мои друзья. Я завел собаку. И только это меня спасло».