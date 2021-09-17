6 актрис и 1 актер, карьеру которых погубил звук

Сейчас эксперты много говорят о том, что популярность сериалов во многом изменила индустрию кинематографа. Теперь даже звезд первой величины можно чаще увидеть в телешоу, чем на большом экране. Однако это не первая революция, которую переживает важнейшее из искусств. Приход звука для многих звезд немого кино стал роковым. Ведь в немом кино артистам достаточно было обладать выразительной мимикой и пластикой, а звездами Голливуда могли стать даже актеры, которые плохо говорили по-английски. С появлением звука артистам понадобились четкая дикция, хороший тембр и отсутствие акцента. Для многих это стало ударом, от которого они не оправились. «Рамблер» вспомнил актеров, которые так и не смогли приспособиться к новой эре.

Фото: Кадр из фильма «Артист» Кадр из фильма «Артист»

Wikimedia

Видео дня

Клэр Виндзор

Уроженка Канзаса была одной из ведущих актрис MGM в двадцатые годы и законодательницей мод. Клэр специализировалась на ролях светских львиц и принцесс, поэтому журналисты прозвали ее «Девушкой из высшего общества». Зенитом ее актерской карьеры стал фильм «Сын Сахары». С приходом звука оказалась не у дел — ее новые фильмы не снискали былого успеха. Кроме того, в эпоху звука ей было уже около сорока лет, что для тех лет было критическим возрастом.

Wikimedia

Клара Боу

Признанный секс-символ двадцатых годов. Клара была воплощение идеальной девушки тех лет, а однажды получила только за один месяц 45 тысяч писем от поклонников. Публика ее боготворила и прощала любые выходки. Ее лучшие картины — «Пластмассовый век», «Капкан на мужчину», «Игра на двоих». Хотя ее первые звуковые фильмы были успешными («Дикая вечеринка», например), Клара не приняла новшество. Она заявила, что звук ее ограничивает, лишает выразительности. Клара испытывала страх перед необходимостью говорить в микрофон. Кроме того, мешал ее резкий бруклинский акцент. Она окончательно простилась с кинематографом в 1933 году.

Wikimedia

Анита Стюарт

Одна из самых популярных актрис первой половины двадцатых годов. Анита даже основала собственную кинокомпанию и лично продюсировала киноленты, в которых играла. В ее фильмографии более ста картин («Ставка на миллион», «Добродетельные жены», «В старом Кентукки», «Слава Иоланды»), однако многие из них сейчас считаются утерянными. Анита не смогла найти себя в звуковом кино.

Wikimedia

Мэри Филбин

Американская актриса ирландского происхождения. Благодаря феноменальному успеху ее картин «Призрак оперы» и «Человек, который смеется» она утвердилась в амплуа Красавицы для чудовища. Но с приходом звука и ее карьера угасла.

Wikimedia

Аста Нильсен

Королева датского кино, она стала звездой еще перед Первой мировой войной. Критики отмечали реалистичную манеру игры актрисы, которая выгодно отличала ее от коллег. Прославилась уже после первого фильма «Бездна». Ее называли северной Сарой Бернар. Но даже гениальная Аста сдалась перед звуком. В ее фильмографии лишь одна звуковая кинолента 1932 года — «Недопустимая любовь». Актриса попыталась вернуться на театральную сцену, но без особого успеха.

Wikimedia

Элис Терри

Она сделала своей визитной карточкой светлые волосы, хотя двадцатые годы были эпохой ярких брюнеток. Любопытно, что Элис и сама была брюнеткой, но в фильме «Черви — козыри» надела парик и новый образ пришелся по душе и зрителям, и самой актрисе. Громкий успех снискала военная драма «Четыре всадника Апокалипсиса», где она сыграла одну из самых знаменитых своих ролей в дуэте с кумиром эпохи Рудольфо Валентино. Фильм снял муж Элис Рекс Ингрэм, хотя она сотрудничала и с другими режиссерами. Среди лучших ее работ — «Пленник Зенды» и «Скарамуш». С наступлением эры звукового кино покинула индустрию вместе с мужем.

Wikimedia

Иван Мозжухин