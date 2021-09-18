Звезды, прославившиеся в кино благодаря идеальному телу

Актерский талант? Виртуозные перевоплощения? Драматические роли? Это все могло бы помочь героиням нашей подборки проснуться знаменитыми, но на заре карьеры подключать такие рычаги не пришлось: ведь эти актрисы прославились в амплуа девушек с красивым телом. И многие даже спустя десятилетия не готовы расстаться со своими ролями.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Памела Андерсон

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Сначала юную Памелу Андерсон завербовали в качестве рекламной модели — девушка подкупила агентов своей естественной красотой и образом «соседской девчонки». Но в сериале «Спасатели Малибу» Пэм уже заметно преобразилась — предстала с бюстом третьего размера и более пухлыми губами.

Кадр из фильма «Спасатели Малибу»

И мгновенно стала предметом обожания, а ее образ в красном купальнике — культовым символом эпохи! На руку сыграла и прошлая профессия — Андерсон работала фитнес-инструктором. Смелость, с которой девушка не раз ложилась под хирургический нож, сочетается в актрисе с умением объективно и трезво оценивать свою внешность. Памела не раз признавалась, что «искусственная» грудь сделала ее знаменитой, и парировала на критику в свой адрес: «У меня силиконовый бюст, а у половины Голливуда — искусственные лица». И не поспоришь!

Эмили Ратаковски

Американскую актрису не раз подозревали в склонности к легкому эксгибиционизму — ну очень уж девушка любит обнажаться при каждом удобном случае. То откроет плоский живот, то выйдет в свет с откровенным декольте, то примерит экстремальное мини, то и вовсе покажется в немыслимом «голом» платье

@emrata

Так было не всегда: fashion-эксперты, проследив за модной эволюцией модели, предполагают, что Эмили окончательно определилась со своей визитной карточкой где-то в 2016 году — с тех пор ее «Инстаграм» все больше и больше стал превращаться в манифест откровенности и бодипозитива. На самом деле сегодняшняя «королева обнаженного стиля» с детства нормально относилась к наготе. Ратаковски признавалась, что они с родителями посещали нудистские пляжи, а в их доме отцу часто позировали натурщицы. Неудивительно, что девушка спокойно согласилась на роль любовницы в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая», где почти полностью оголилась, играя подругу Бена Аффлека.

Но роль в ленте культового режиссера не принесла такой славы, какую обеспечили социальные сети, в которых Эмили собирает миллионы лайков под откровенными фото. Впрочем, звезда использует такую популярность в благих целях — отстаивает права женщин на сексуальность и объясняет разницу между распущенностью и раскрепощенностью.

Деми Мур

О каких ролях мы задумываемся, когда вспоминаем о Деми Мур? «Стриптиз» в ее исполнении, «Солдат Джейн», преодолевающий препятствия и превозмогающий возможности собственного тела, — или эффектная серфингистка из «Ангелов Чарли», заставляющая сворачивать головы в свою сторону на пляже. Первые два называют самыми трудными за всю карьеру актрисы. Еще бы, стоит только вспомнить, как питалась Деми (на тот момент уже — мать троих детей!).

Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

«Когда я снималась в «Стриптизе», на завтрак я отмеряла полстакана овсянки и готовила ее на воде, а после в течение всего дня был только белок и немного овощей. Самое странное, что даже с таким питанием и тренировками шесть дней в неделю я не казалась себе худой».

Звучит удивительно, ведь точеное тело Деми стало эталоном не только для «простых смертных», но и для моделей фитнес-бикини. Однако одного жесткого рациона было недостаточно для перемен: ради роли Мур пришлось сделать липосакцию и увеличить грудь.

Анджелина Джоли

Миру нужны кумиры. В конце концов, кто-то же должен был прийти на смену Памеле Андерсон и стать новой супергероиней, не только совершающей подвиги, но и восхищающей своей фигурой? Для Анджелины Джоли роль в двух частях ленты «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» стала одной из ключевых ступенек к славе — актрису начали узнавать повсюду, а образ героини компьютерной игры стал культовым.

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

У пластических хирургов и фитнес-тренеров по всему миру появились новые задачи — «просушить» тело и придать ему формы в некоторых местах, так, чтобы приблизиться к параметрам супергероини. Позже Анджелина обратит внимание на драматические роли, займется режиссурой и благотворительностью, но эпоха Tomb Raider останется одним из самых ярких эпизодов в фильмографии актрисы.

Ева Грин

Сексуальные спасатели Малибу и «подкаченные» героини компьютерных приставок, воплощенные в реальность — это, конечно, красиво. Но вечные эталоны красоты, проверенные столетиями и даже тысячелетиями, до сих пор будоражат умы режиссеров не меньше, чем современные суперженщины. Так, Бернардо Бертолуччи подарил «15 минут славы» юной Еве Грин, предложив роль в фильме «Мечтатели».

Кадр из фильма «Мечтатели»