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Звезды, прославившиеся в кино благодаря своему идеальному телу

Peopletalk
40 минут назад

Актерский талант? Виртуозные перевоплощения? Драматические роли? Это все могло бы помочь героиням нашей подборки проснуться знаменитыми, но на заре карьеры подключать такие рычаги не пришлось: ведь эти актрисы прославились в амплуа девушек с красивым телом. И многие даже спустя десятилетия не готовы расстаться со своими ролями.

Звезды, прославившиеся в кино благодаря идеальному телу
Фото: PeopletalkPeopletalk

Памела Андерсон

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Сначала юную Памелу Андерсон завербовали в качестве рекламной модели — девушка подкупила агентов своей естественной красотой и образом «соседской девчонки». Но в сериале «Спасатели Малибу» Пэм уже заметно преобразилась — предстала с бюстом третьего размера и более пухлыми губами.

Кадр из фильма «Спасатели Малибу»

И мгновенно стала предметом обожания, а ее образ в красном купальнике — культовым символом эпохи! На руку сыграла и прошлая профессия — Андерсон работала фитнес-инструктором. Смелость, с которой девушка не раз ложилась под хирургический нож, сочетается в актрисе с умением объективно и трезво оценивать свою внешность. Памела не раз признавалась, что «искусственная» грудь сделала ее знаменитой, и парировала на критику в свой адрес: «У меня силиконовый бюст, а у половины Голливуда — искусственные лица». И не поспоришь!

Эмили Ратаковски

Американскую актрису не раз подозревали в склонности к легкому эксгибиционизму — ну очень уж девушка любит обнажаться при каждом удобном случае. То откроет плоский живот, то выйдет в свет с откровенным декольте, то примерит экстремальное мини, то и вовсе покажется в немыслимом «голом» платье

@emrata

Так было не всегда: fashion-эксперты, проследив за модной эволюцией модели, предполагают, что Эмили окончательно определилась со своей визитной карточкой где-то в 2016 году — с тех пор ее «Инстаграм» все больше и больше стал превращаться в манифест откровенности и бодипозитива. На самом деле сегодняшняя «королева обнаженного стиля» с детства нормально относилась к наготе. Ратаковски признавалась, что они с родителями посещали нудистские пляжи, а в их доме отцу часто позировали натурщицы. Неудивительно, что девушка спокойно согласилась на роль любовницы в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая», где почти полностью оголилась, играя подругу Бена Аффлека.

Но роль в ленте культового режиссера не принесла такой славы, какую обеспечили социальные сети, в которых Эмили собирает миллионы лайков под откровенными фото. Впрочем, звезда использует такую популярность в благих целях — отстаивает права женщин на сексуальность и объясняет разницу между распущенностью и раскрепощенностью.

Деми Мур

О каких ролях мы задумываемся, когда вспоминаем о Деми Мур? «Стриптиз» в ее исполнении, «Солдат Джейн», преодолевающий препятствия и превозмогающий возможности собственного тела, — или эффектная серфингистка из «Ангелов Чарли», заставляющая сворачивать головы в свою сторону на пляже. Первые два называют самыми трудными за всю карьеру актрисы. Еще бы, стоит только вспомнить, как питалась Деми (на тот момент уже — мать троих детей!).

Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

«Когда я снималась в «Стриптизе», на завтрак я отмеряла полстакана овсянки и готовила ее на воде, а после в течение всего дня был только белок и немного овощей. Самое странное, что даже с таким питанием и тренировками шесть дней в неделю я не казалась себе худой».

Звучит удивительно, ведь точеное тело Деми стало эталоном не только для «простых смертных», но и для моделей фитнес-бикини. Однако одного жесткого рациона было недостаточно для перемен: ради роли Мур пришлось сделать липосакцию и увеличить грудь.

Анджелина Джоли

Миру нужны кумиры. В конце концов, кто-то же должен был прийти на смену Памеле Андерсон и стать новой супергероиней, не только совершающей подвиги, но и восхищающей своей фигурой? Для Анджелины Джоли роль в двух частях ленты «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» стала одной из ключевых ступенек к славе — актрису начали узнавать повсюду, а образ героини компьютерной игры стал культовым.

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

У пластических хирургов и фитнес-тренеров по всему миру появились новые задачи — «просушить» тело и придать ему формы в некоторых местах, так, чтобы приблизиться к параметрам супергероини. Позже Анджелина обратит внимание на драматические роли, займется режиссурой и благотворительностью, но эпоха Tomb Raider останется одним из самых ярких эпизодов в фильмографии актрисы.

Ева Грин

Сексуальные спасатели Малибу и «подкаченные» героини компьютерных приставок, воплощенные в реальность — это, конечно, красиво. Но вечные эталоны красоты, проверенные столетиями и даже тысячелетиями, до сих пор будоражат умы режиссеров не меньше, чем современные суперженщины. Так, Бернардо Бертолуччи подарил «15 минут славы» юной Еве Грин, предложив роль в фильме «Мечтатели».

Кадр из фильма «Мечтатели»

Героиня не раз представала в кадрах почти обнаженной, но самым запоминающимся моментом стала сцена, где актриса примеряет образ Венеры Милосской. После выхода ленты карьера Евы пошла на взлет: «Венера» снялась в таких блокбастерах, как «Казино «Рояль», «Мрачные тени», «Царство Небесное» и «300 спартанцев: Расцвет империи».

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