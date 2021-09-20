Как сейчас выглядит и чем занимается комиссар Каттани

Остросюжетный сериал «Спрут», показанный советским телевидением в середине 80 х, мало кого оставил равнодушным. Граждане СССР бросали все и спешили к телевизору, едва заслышав вступительную мелодию.

Главный герой фильма – брутальный и отважный борец с мафией комиссар Коррадо Каттани, был мечтой домохозяек и героем дворовой детворы. С тех пор прошло немало лет и все изменилось, в том числе и актер Микеле Плачидо, сыгравший комиссара.

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Несмотря на то что с момента выхода сериала «Спрут» прошло 40 лет, Микеле Плачидо до сих пор получает письма от поклонников комиссара Каттани. Разумеется, львиная их доля приходит от граждан бывших советских республик. Актер уверен, что даже на родине, в Италии, его не любят так горячо, как в России, Украине и Беларуси.

Успех картины многие считают феноменальным, но в нем нет ничего сверхъестественного. Дело в том, что до начала актерской карьеры Плачидо работал в полиции и ему было нетрудно изобразить комиссара максимально правдоподобно. Но роль в «Спруте» едва не прошла мимо Микеле – на главную роль утвердили популярного актера Франко Неро.

К счастью, «зазвездившийся» Неро не захотел размениваться на полицейский сериал, о чем, наверняка, позже не раз жалел. Нам сейчас тоже сложно представить Неро в роли Каттани, хотя он, несомненно, выглядит не менее мужественно, чем Плачидо. Малоизвестного 37-летнего актера, ранее работавшего в полиции, предложил попробовать в роли комиссара режиссер фильма Дамиано Дамиани. Продюсерам идея не понравилась, но Дамиани настоял на своем.

«Спрут» затянул Плачидо на целых четыре сезона и был бы еще пятый, но актер категорически отказался сниматься. Он на собственном опыте знал, каково это – завязнуть в одном амплуа, так как в начале карьеры едва не стал пожизненным экранным героем-любовником. Так что расстрел мафиози Каттани можно назвать инициативой самого Плачидо.

Хотя образ Каттани прочно прилип к актеру, он никогда не жалел о том, что снялся в «Спруте». Роль непримиримого борца с организованной преступностью принесла Микеле всемирную известность и любовь многомиллионной советской аудитории.

В СССР актер бывал неоднократно и всегда его встречали необычайно тепло, даже спустя десятилетия после его телевизионного триумфа. Если бы тогда в Союзе составляли рейтинги секс-символов, то Плачидо наверняка попал в первую тройку.

Кадр из фильма «Афганский излом»

По приглашению советских режиссеров Плачидо несколько раз снимался в отечественных фильмах. Самой известной его ролью в СССР стал советский майор Михаил Бандура в фильме Владимира Бортко «Афганский излом». Съемки в фильме едва не стоили итальянцу жизни – картина снималась в 1990 году в Таджикистане, охваченном массовыми беспорядками. Тогда в Душанбе трагически погиб администратор картины Никита Матросов.

Образ офицера Бандуры не стал таким же культовым, как роль комиссара Каттани, но популярности актеру в СССР, а затем и в России добавила. Плач Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru идо много раз признавался в любви к российским зрителям и когда бывает у нас всегда охотно раздает автографы и фотографируется с поклонниками.

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Сейчас Плачидо уже 75 лет, но он активен и полон творческих планов, как никогда. Выйдя на пенсию как актер, Микеле занялся режиссерской деятельностью и весьма успешно. В 2006 году его даже пригласили в жюри 63-го Каннского кинофестиваля. Плачидо трижды сам номинировался на главную кинопремию Италии «Давид ди Донателло», но каждый раз она доставалась другим.