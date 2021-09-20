Гармаш сыграет крокодила Гену

В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку. Роль Гены в нем сыграет Сергей Гармаш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Централ Партнершип".

Чебурашка предстанет в картине в виде настоящего зверя, а не игрушки. Он живет в апельсиновой роще в далекой стране и неожиданно попадает в небольшой приморский город.

"Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морскую набережную, санаторий "Орджоникидзе". Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а потом в декорациях в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь").