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Гармаш сыграет крокодила Гену

Мира Маркина
2 часа назад

В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку. Роль Гены в нем сыграет Сергей Гармаш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Централ Партнершип".

Гармаш сыграет крокодила Гену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чебурашка предстанет в картине в виде настоящего зверя, а не игрушки. Он живет в апельсиновой роще в далекой стране и неожиданно попадает в небольшой приморский город.

"Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морскую набережную, санаторий "Орджоникидзе". Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а потом в декорациях в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь").

Ранее стало известно, что первый фильм Александра Петрова собрал 10,5 млн рублей.

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