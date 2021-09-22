$27 тысяч и фантом театра: звезда и смерть первой «хлопушки»

Олив Томас успела за 25 лет стать кинозвездой и достопримечательностью Нью-Йорка. «Рамблер» расскажет историю актрисы, которая стала родоначальницей целого стиля жизни для своих современниц, объектом для подражания самых стильных девушек двадцатых — «хлопушек».

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Олив Даффи родилась в Пенсильвании в пригороде Питсбурга 20 октября 1894 года. Ее родители были потомками ирландских эмигрантов. После гибели отца-сталевара в результате несчастного случая на производстве семья переехала в город Маккис-Рокс. Девочку и ее братьев воспитывали бабушка и дедушка, пока мать работала на фабрике. Позже у Олив появился отчим. Девушка бросила школу в 15 лет и устроилась работать продавщицей в универмаге за 2 доллара 75 центов в неделю, чтобы помочь семье. А уже через год Олив вышла замуж за клерка Бернарда Томаса. Но в 1913 году она развелась с мужем и переехала в Нью-Йорк к своей семье. Причиной развода Олив назвала жестокое поведение мужа. Уже после ее смерти Бернард в интервью рассказал, что молодая жена мечтала о роскошной жизни, а причиной развода стали ее непомерные амбиции.

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В 1914 году Олив Томас выиграла конкурс красоты, ее назвали самой красивой девушкой Нью-Йорка. Хорошенькая девушка с фиолетовыми глазами и темными волосами позировала знаменитым иллюстраторам, например, Харрисону Фишеру. Он же и устроил Олив в шоу «Безумства Зигфелда», которое с успехом шло в театре «Новый Амстердам». Шоу использовало некоторые элементы парижского варьете и было самым модным развлечением города. Очень скоро Олив Томас стала самой знаменитой «девушкой Зигфелда». Позже она стала участницей и более раскованного шоу «Полночные развлечения».

У девушки появилась армия состоятельных поклонников, которые осыпали ее дорогими подарками. Например, посол Германии преподнес ей жемчужное ожерелье ценой в 10 тысяч долларов. В это время у Олив был роман с самим импресарио Флорензом Зигфелдом. Впрочем, он был женат и параллельно встречался с другими девушками из своего шоу. Олив рассталась с ним, когда он решительно отказался развестись. Восходящая звезда Бродвея стала любимой моделью перуанского художника Альберто Варгаса. В 1916 году Олив решила покорить большой экран.

Это желание совпало с грандиозными переменами в личной жизни. Красотка познакомилась с Джеком, младшим братом кинозвезды Мэри Пикфорд, и вышла за него замуж. Хотя ее последующий успех недоброжелатели связывали с всемогущей сестрой мужа Олив, критики отмечали, что девушка сама по себе очень убедительно играет. К тому же она была очень красива: сочетание бледной кожи, темных волос и фиолетовых глаз производило неизгладимое впечатление на операторов, фотографов и художников.

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Фильмы с ней выходили один за другим и буквально за пару лет она стала одной из самых популярных актрис Америки. «Самасбродная Мадж», «Неблагоразумная Коринн, «Наследница дня», «Злостная невеста» — все эти фильмы сделали ее кумиром телезрителей.

Но в мае 1920 года вышел знаковый фильм эпохи «Хопушка» о девушке, жаждущей развлечений. Созданный ею образ жизнерадостной бунтарки Женевьевы, которая щеголяет в короткой юбке, обожает джаз и ярко красится, стал культовым и породил целую волну подражания среди молодых женщин той эпохи. Самых модных девушек той поры стали называть хлопушками. А Олив Томас превратилась в воплощение ревущих двадцатых, хотя они-то как раз только начинались.

Хотя семья Джека Пикфорда не одобряла его брак с Олив, они стали одной из самых знаменитых пар Голливуда. Молодая кинозвезда не слишком отличалась от прославившей ее героини. Она любила вечеринки, и Джек не уступал ей в умении развлекаться. Оба относились к жизни как к игре в рулетку и казались безответственными, но очаровательными детьми. Влюбленные ссорились и мирились, а журналисты с удовольствием фиксировали все перипетии жизни богемной пары.

Свой второй медовый месяц после короткого расставания Джек и Олив решили провести в Париже. После того, как они весь вечер развлекались в кафе Монпарнаса, они вернулись в номер слегка пьяными. Джек сразу пошел спать, а Олив решила выпить не то снотворного, не то воды, и перепутала бутылки. Она по ошибке выпила большую дозу жидкого хлорида ртути. Это лекарство было прописано Джеку для лечения язв, вызванных сифилисом, и было предназначено для местного использования. Олив закричала и позвала на помощь Джека, который пытался помочь ей и поил водой, чтобы вызвать рвоту. Позже она была доставлена в больницу, но медики были уже не в силах помочь.

По воспоминаниям Джека, Олив верила, что выздоровеет и вернется домой, она твердила, что все произошедшее просто ошибка. Но она умерла от нефрита, ставшего следствием отравления. Сопровождая тело возлюбленной в США, Джек чуть не покончил с собой. Страшная и нелепая смерть молодой кинозвезды стала мировой сенсацией и повергла в шок не только американских зрителей.

29 сентября 1920 года Олив Томас похоронили в Нью-Йорке. Людей было так много, что за порядком следила полиция. Некоторые женщины падали в обморок во время панихиды.