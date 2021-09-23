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8 звезд-бунтарей, прославившихся ролями скромников

WMJ.ru
6 часов назад

Иногда роли звезд в кино получаются такими убедительными, что поневоле забываешь о том, как сильно артист может отличаться от своего персонажа. Вспоминаем 8 знаменитостей, которые сыграли миловидных скромников в кино и заслужили статус настоящих bad ass за пределами киноэкрана.

8 звезд-бунтарей, прославившихся ролями скромников
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Майли Сайрус

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С эпатажной Сайрус долгое время был связан образ милой девочки-подростка. Все началось с Disney — первую известность актриса получила благодаря роли школьницы-суперзвезды в музыкальной комедии «Ханна Монтана», а позже сыграла в «Последней песне» юную Ронни, переживающую развод родителей. Окончательно закрепить за собой амплуа скромной умницы Майли помогла главная роль в романтической комедии «Лето. Одноклассники. Любовь».

Однако со временем звезда решила разрушить созданный миловидный образ — настоящая Майли оказалась далека от экранного амплуа. Революция Сайрус произошла в 2013-м, после первого расставания с актером Лиамом Хемсвортом. Как и многие девушки, Сайрус решила начать жизнь с чистого листа: сменила имидж, коротко постригла волосы, набила татуировки и понеслось.

На смену миловидной девушке пришла дерзкая поп-звезда, эпатирующая публику вызывающими нарядами, провокационными клипами с катанием на огромном шаре и романами с моделями.

Эдвард Нортон

Практически все роли, которые принесли Нортону славу, были связаны с героями-скромниками. Молодой актер дебютировал в большом кино в фильме «Первобытный страх» — он сыграл социопата Аарона, и сделал это настолько успешно, что получил свой первый «Золотой глобус». Закрепить образ меланхоличного тихони Эдварду помогла роль в культовом триллере «Бойцовский клуб», в котором актер предстал в образе депрессивного скептика-повествователя.

Вопреки сложившемуся образу Эдварда в кино, у коллег он получил звание «самого невыносимого актера Голливуда». А все из-за непростого характера Нортона, работа с которым принесла немало проблем многим режиссерам. Например, создатель картины «Американская история Х» Тони Кэй рассказывал, что Нортон вмешивался в монтаж фильма, а Джо Эстерхази жаловался, что тот пытался заново переписать сценарий «Красного дракона».

Успел Нортон поругаться и с Marvel — во время работы над «Невероятным Халком» актер настойчиво спорил с продюсерами и режиссером о финальной версии картины.

Хью Грант

Один из главных красавцев 90-х, Хью Грант, никогда не стремился на большой экран, но, попав в кино случайно, построил отличную актерскую карьеру. Первую известность молодому британцу принесла роль скромного студента, признавшегося в любви своему сокурснику, в фильме «Морис» — за нее 27-летний Грант даже получил премию Венецианского кинофестиваля.

Плеяду образов симпатичного тихони Гранта дополнила роль влюбленного француза в драме «Бенгальские ночи», а позже актер и вовсе перевоплотился в священника в фильме «Сирены».

Но в жизни Хью не может похвастаться своей экранной прилежностью. До женитьбы в 2018 году Грант славился своими любовными похождениями. Будучи холостяком, актер успел завести трех детей от разных женщин — причем первенца в 2011-м Гранту родила его китайская подруга Тинглан Хонг, а уже через год на свет появился его сын от будущей жены.

Однажды любвеобильность Гранта даже чуть не стоила ему карьеры: в 1995-м актера арестовали с 25-летней секс-работницей. После громкого скандала многие кинематографисты наотрез отказались работать с Хью.

Дэвид Духовны

Привлекательный брюнет свою актерскую карьеру начал с небольшой роли в «Твин Пиксе» Дэвида Линча, но известность приобрел благодаря съемкам в сериалах. Сначала Дэвид сыграл покинутого любовника в «Дневниках Красной Туфельки», потом — проницательного агента в «Секретных материалах» и рефлексирующего писателя в «Блудливой Калифорнии». Эти проекты закрепили за актером амплуа симпатичного и отстраненного интеллектуала.

Как же удивились фанаты, когда узнали, что их кумир оказался в реабилитационном центре. Позже сам Духовны объяснил свое пребывание в рехабе, заявив о сексуальной зависимости.

«Я прошу уважения и неприкосновенности частной жизни моей жены и детей, так как мы рассматриваем эту ситуацию как семейную проблему», — сообщил актер через своего представителя. Как ни старался Дэвид, побороть «дурную привычку» ему не помог даже курс лечения, и в 2014-м он и Теа Леони развелись.

Фелисити Хаффман

Свою первую главную роль юная Хаффман получила в мини-сериале «Золотые годы», снятом по идее Стивена Кинга. После успешного дебюта актрису пригласили сняться в целом ряде проектов, сделавших ее известной.

Но наибольшую популярность Фелисити, конечно, принесла роль интриганки Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках». Несмотря на дерзкий образ в сериале, сама Хаффман всегда славилась образом прилежной жены и матери.

Но, похоже, какие-то черты Хаффман все-таки позаимствовала у своей героини из «Отчаянных домохозяек». В 2019-м актриса спровоцировала громкий скандал: Фелисити обвинили в мошенничестве и коррупции, связанными с поступлением ее дочери в колледж.

Звезда действительно повела себя как излишне заботливая мать и под предлогом пожертвования в фонд Key Worldwide Foundation заплатила человеку, который сдал вступительные экзамены вместо ее наследницы. Поступок Хаффман не только стал поводом для обсуждений в прессе, но и предметом расследования ФБР.

Роб Лоу

Обаятельный и юный Лоу стал известным после участия в сериале «Ребенок четверга» — актер сыграл роль молодого и успешного бейсболиста, узнавшего о проблемах с сердцем. После этой работы Роба заметили режиссеры, и за несколько лет актер снялся в образе красавчика-тинейджера сразу в нескольких проектах: «Изгои», «Класс», «Огни Святого Эльма», «Молодая кровь». Роли в этих фильмах подарили Лоу звание главного юного сердцееда Голливуда 80-х.

Несмотря на предрекаемую карьеру суперзвезды, Роб воспользовался своей привлекательностью и популярностью «не по-джентльменски». В 1988 году актер приехал в Атланту для участия в съезде Демократической партии, а в перерыве между рекламными кампаниями успел познакомиться в ночном клубе с двумя девушками. Позже выяснилось, что Лоу снял секс-видео с новыми подругами — притом что одной из них было всего 16 лет.

Девушки сбежали с пленкой и растиражировали ее в прессе. Хотя впоследствии Робу удалось уладить конфликт, с безупречной репутацией ему пришлось расстаться.

Аманда Байнс

Карьера миловидной блондинки Байнс началась с сериала «Всякая всячина», когда девочке было всего 10 лет. Уже через три года веселая и зажигательная звездочка вела свою программу «Шоу Аманды».

Режиссеров не могла не привлечь такая обаятельная и талантливая девушка — вскоре Байнс пригласили сняться в романтических комедиях «Она — мужчина», «Чего хочет девушка» и «Любовь на острове».

Образ симпатичной и улыбчивой героини однажды разрушила новость о том, что Аманда страдает от алкогольной и наркотической зависимостей. В 2010-м актриса начала меняться на глазах и провоцировать поклонников новыми эксцентричными выходками: садилась за руль в нетрезвом виде, пыталась поджечь чужой дом и публично ругалась с такими звездами, как Рианна и Дрейк.

В конце концов Аманду принудительно отправили сначала в рехаб, а потом и в психиатрическую больницу. К счастью, в 2020-м звезда заявила, что разобралась со старыми проблемами и вернулась к нормальной жизни.

Джусси Смоллетт

В 10 лет юный Джусси уже снялся в фильме «Могучие утята», а повзрослев, стал звездой ЛГБТ-драмы «Худой» и музыкального сериала «Империя». Несмотря на миловидность и обаяние, улыбчивый Смоллетт тоже оказался не таким уж скромником и потряс публику сразу несколькими громкими скандалами.

Законопослушным гражданином Смоллетт никогда не был: в 2007-м его поймали за вождением в нетрезвом виде, причем при задержании актер назвал властям ложное имя. Мелкими нарушениями Джусси не ограничился и в 2019-м решил инсценировать собственное нападение, которого на самом деле не было.

Актер позвонил в полицию Чикаго и сообщил, что двое неизвестных мужчин напали на него, выкрикивая расистские и гомофобские лозунги. Как оказалось, Смоллетт заплатил «нападавшим» по $3,5 тысячи и таким образом хотел привлечь к себе внимание — но в итоге только испортил и без того неидеальную репутацию.

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