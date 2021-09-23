Звезда "Интернов" рассказала, как оказалась на грани нищеты

"В 2020 году денег тоже не хватало. Мы уехали за город, в Калужскую область. Купили маленькую избушку-развалюшку, обзавелись хозяйством, огородом. Там есть курочки, а в огороде растут капуста, свекла, тыквы. Мы уже привыкли к деревенской жизни, да и финансов там особых не надо".