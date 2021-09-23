Звезда "Интернов" рассказала, как оказалась на грани нищеты

Актрису Светлану Пермякову зрители знают как исполнительницу роли Любы в сериале "Интерны". Но, по ее собственным словам, после окончания шоу места ей в кино не нашлось. Подробно об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
В кино, к сожалению, места для меня не нашлось. Для меня оно закончилось на «Интернах».
Также актриса ответила на вопрос о том, как она и ее семья пережила пандемию.
"В 2020 году денег тоже не хватало. Мы уехали за город, в Калужскую область. Купили маленькую избушку-развалюшку, обзавелись хозяйством, огородом. Там есть курочки, а в огороде растут капуста, свекла, тыквы. Мы уже привыкли к деревенской жизни, да и финансов там особых не надо".
Пермякова отметила, что они с семьей со временем планируют построить новый дом.
А вот на финансах пандемия сказалась очень сильно.
"Денег было очень мало, спектакли прекратились, но нашлись добрые люди, как говорится, подобрали и обогрели. Меня звали в разные шоу, платили за участие и это спасло".
Также актрисе помогает бывший супруг, с которым Пермякова сохранила хорошие отношения.