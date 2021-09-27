"Тяжелая работа": Мартиросян раскрыл причину ухода из Comedy Club

"Когда я ушла из Comedy Woman, друзья говорили: «Ты совсем с дуба рухнула?» Думали, что у нас были гонорары такие же, как у резидентов Comedy Club — Харламова, Батрутдинова, Мартиросяна и так далее. Но у девушек совсем другая ситуация. Контракт был, а заработков немного, особенно вначале. Доходило до того, что няне нечем было платить. В тот период нередко случалось такое, что муж Валера зарабатывал больше",