"Тяжелая работа": Мартиросян раскрыл причину ухода из Comedy Club

Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян стал гостем Youtube-шоу "А поговорить?" Ирины Шихман. В интервью он рассказал в том числе и о том, что стало причиной его ухода из успешного стендап-проекта Comedy Club.
"Тяжелая работа очень. Мы засиживались до трех часов ночи. Большая ответственность: каждую неделю надо сдавать часовую программу в эфир, каждую неделю! Все время не хватает материала, кто-то заболел, кто-то не хочет выступать, у кого-то какие-то проблемы",
— рассказал комик.
Он добавил, что из нештатных ситуаций ему приходилось искать выход часто: придумывать возможные решения и "делать настройки вручную".
Мартиросян отметил, что по творческой части создания шоу у команды проблем не было.
"Как и везде, по всему миру, в любом коллективе вопросы лежат не в профессиональной сфере, а в сфере человеческих отношений: детских комплексов, капризов, глупостей, элементарного взаимонепонимания и т. д. В какой-то момент просто это все надоело".
Недавно артистка шоу Comedy Woman Елена Борщева тоже раскрыла причину своего ухода из проекта. В интервью для журнала "Караван историй" рассказала, что причиной ее ухода из проекта стала низкая зарплата. Якобы, люди ошибочно полагают, что артисты двух данных проектов получают одинаковые гонорары.
"Когда я ушла из Comedy Woman, друзья говорили: «Ты совсем с дуба рухнула?» Думали, что у нас были гонорары такие же, как у резидентов Comedy Club — Харламова, Батрутдинова, Мартиросяна и так далее. Но у девушек совсем другая ситуация. Контракт был, а заработков немного, особенно вначале. Доходило до того, что няне нечем было платить. В тот период нередко случалось такое, что муж Валера зарабатывал больше",
— поделилась она.
Ранее сообщалось, что двойник Путина из Comedy Club раскрыл свой заработок.