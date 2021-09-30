Служба в ВВС и подмостки театров: актеры, которые прославились после 40

Вряд ли вы сможете назвать хотя бы одну роль молодого Моргана Фримена. Актер прославился только когда ему было 50 лет. "Рамблер" рассказывает про него и других актеров, которые стали известны только после 40 лет.

Многие люди считают, что сменить сферу деятельности никогда не поздно, и будут в этом правы. Перед глазами есть масса примеров людей, которые уже в зрелом возрасте решили сменить профессию и не пожалели.

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Морган Фриман

Впервые Морган Фриман дебютировал на сцене, когда ему было 8 лет. Он сыграл главную роль в школьном спектакле, а к 12 годам он уже участвовал в радиошоу столицы штата Теннесси. После окончания школы он пошел служить механиком в ВВС США, отказался от стипендии и перестал заниматься искусством.

Когда Фриман отслужил в армии, он переехал в Лос-Анджелес, где работал клерком в одном из местных колледжей. Спустя некоторое время будущая звезда Голливуда решила уехать в Нью-Йорк в поисках славы. Так Фриман стал танцором на выставке 1964 World’s Fair, а потом участвовал в постановке оперы в Сан-Франциско. Колоритного мужчину заметили телевизионные продюсеры и в 1970, когда ему было 33 года, он принял участие в шоу "Электрическая компания". Несколько лет его не звали в кино, а потом он снялся в криминальном боевике "Уличный парень". Фильм вышел в 1987 году, когда Фриману было 50 лет, тогда же он получил "Оскар" за роль второго плана и прославился на весь мир.

С тех пор карьера Фримана пошла в гору. На его счету более 142 работ, один "Оскар", два "Золотых глобуса" и звезда на Аллее славы.

Жан Рено

После того, как семья актера переехала из Испании во Францию, он был вынужден отслужить во французской армии. Это помогло ему получить гражданство страны. Когда ему было 22, он занялся своей актерской карьерой и пошел на специализированные курсы. На протяжении десяти лет он играл в телепостановках и различных французских театрах, но его карьера не складывалась. Даже съемки в кино не помогали Рено добиться популярности.

Все изменилось, когда ему было 37 лет. Рено познакомился с молодым режиссером Люком Бессонном. Тот снял его в фильме "Подземка", и только тогда об актере начали говорить в узких кругах. Режиссер начал снимать Рено чуть ли не в каждом своем фильме, после того, как в конце 80-х и начале 90-х вышли фильмы "Голубая бездна", "Никита" и "Леон", на Рено наконец обратили внимание в Голливуде. На момент съемок последнего фильма ему уже было 46 лет.

Теперь на его счету есть несколько популярных голливудских фильмов, которые прославили его на весь мир. Ему даже пришлось выбирать между двумя прибыльными проектами — он отказался от роли агента Смита в "Матрице" ради того, чтобы сняться в "Годзилле".

Ким Кэтролл

Для британской актрисы роль Саманты Джонс в сериале "Секс в большом городе" стала судьбоносной.

Актриса дебютировала в кино когда ей было 19 лет. Ее карьера складывалась постепенно, но успехом и славой это назвать было нельзя. В 20 лет она подписала контракт со студией Universal и постоянно снималась в различных телевизионных проектах, но получала только второстепенные или эпизодические роли.

Когда ей было 24 года, она снялась в фильме "Награда". Картину номинировали на "Оскар", а критики хорошо отзывались о работе актеров, но и это не помогло Кэтролл обрести славу. Она продолжала участвовать в съемках различных лент и сериалов, а также играла в театре.