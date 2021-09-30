Как одна роль сломала жизнь советской актрисе

На роль в фильме "Белый Бим Черное ухо" Валентина Владимирова соглашаться не хотела, будто чувствовала, что она станет для нее роковой. О том, что произошло после выхода картины на экраны, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма «Поэма о море» Кадр из фильма «Поэма о море»

Фильмография Валентины Владимировой насчитывает около 100 ролей, она была очень востребована в кино, в театре недостатка в работе тоже не было.

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После дебюта в фильме Григория Рошаля "Вольница", Валентина снималась практически без перерывов, соглашаясь и на большие роли, и на эпизоды. Часто играла простых женщин, полностью приняв свое амплуа. Каждую роль Владимирова будто проживала, в каждой была настолько органична, что зрители часто отождествляли ее с экранными героинями, сопереживали, сочувствовали. На улицах у Валентины просили автографы, поклонники писали ей много писем. Но в одночасье все изменилось. И виной тому была очередная роль.

В фильме Станислава Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо" Владимирова отказалась сниматься наотрез, едва прочитав сценарий. Она категорически не хотела исполнять роль злыдни-соседки, которая довела собаку до гибели, не хотела играть отрицательную героиню. Однако режиссеру удалось убедить актрису, Владимирова согласилась на съемки.

Роль кляузницы-соседки Владимирова исполнила блестяще, настолько, что многие зрители просто возненавидели актрису, отождествляя ее с героиней, погубившей собаку. Поклонники удивлялись, как Валентина могла вообще согласиться на такую роль. Довольно долго зрители считали, что сама актриса не любит животных, даже когда она завела собаку, многие отказывались верить, что Владимирова это сделала не напоказ. Со временем, разумеется, страсти улеглись, но после этой неприятной истории внутри актрисы будто что-то надломилось.

Владимирова продолжала сниматься в кино, но все чаще говорила о том, что неправильно прожила свою жизнь. Она начала постепенно отказываться от некоторых ролей, работы стало меньше, а упадническое настроение посещало Владимирову все чаще. После того, как муж актрисы перенес инсульт, она уволилась из театра и посвятила себя уходу за ним.

Казалось, все стало налаживаться: супруг пошел на поправку, Валентина практически перестала винить себя за согласие сняться в фильме "Белый Бим Черное ухо". Но однажды муж актрисы уехал на дачу и погиб по дороге в автомобильной катастрофе. Смысла жить у Владимировой больше не было.