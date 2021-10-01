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Скарлет Йоханссон урегулировала конфликт с Disney

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Американская актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с компанией Disney, разразившийся после выхода фильма «Черная вдова». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на студию.

Скарлет Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что Йоханссон и студия достигли соглашения . Однако подробности сделки не разглашаются.

«Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно ”Черной вдовы". Мы ценим ее вклад в кинематографическую Вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая диснеевскую ”Башню ужаса"», заявил председатель Disney Studios Алан Бергман, чьи слова приводит американский телеканал CNBC.

В июле Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

Актеры,Скарлетт Йоханссон,Walt Disney,
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