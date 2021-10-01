Скарлет Йоханссон урегулировала конфликт с Disney

«Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно ”Черной вдовы". Мы ценим ее вклад в кинематографическую Вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая диснеевскую ”Башню ужаса"», заявил председатель Disney Studios Алан Бергман, чьи слова приводит американский телеканал CNBC.