Как российских актеров готовят к полету в космос

5 октября на Международной космической станции стартуют съемки первого в истории человечества полнометражного художественного фильма, который будет снят в космосе. После трехмесячной подготовки актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко покинут Землю на корабле «Союз МС-19», экспедицию возглавит российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров. Работа над картиной в космосе продлится 12 дней, после чего съемочная группа вернется на Землю, а командир экипажа — останется на станции для исполнения новой миссии. Антон Шкаплеров рассказал «Ленте.ру», легко ли ему было готовить актеров к знакомству с космосом, и вспомнил, чего боялся сам, когда первый раз покидал Землю.

«Лента.ру»: Расскажите о вашем первом полете. Испытывали ли вы страх перед неизвестностью космоса?

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Антон Шкаплеров: Страшно было только одно — не полететь. Все складывалось не так гладко, хотя я готовился к полету почти восемь лет. Это было в 2011 году, тогда мне исполнилось 39 лет. Перед самым стартом у нас произошла авария с одной ракетой, из-за чего полет сдвинулся почти на два месяца. А за два месяца всякое могло случиться, поэтому единственное, за что я боялся, — чтобы этот полет свершился. Потом, в космосе, все уже было штатно. Наша российская техника отработала на высшем уровне.

Что вы почувствовали, когда впервые увидели Землю издалека?

Я, конечно, был впечатлен. Ранее я видел фото и видео с изображением нашей планеты, но когда увидел ее сам Во-первых, я был удивлен ее размеру, она такая большая, красивая — непередаваемые краски. Никакая техника — а у нас всегда были самые лучшие современные фотоаппараты — не может передать того, что мы увидели своими глазами.

Раньше космос был доступен только для профессионалов, а теперь туда могут отправиться просто состоятельные люди. Как вы к этому относитесь?

Я отношусь к этому очень положительно! Да, действительно, мы — первые, кто начал запускать в космос туристов. Россия отправила первых семь человек, а сейчас этим занимаются частные компании: недавно приземлился Crew Dragon Илона Маска, на борту которого находились четыре непрофессионала, астронавтами они не были. Все развивается, не стоит на месте — и у нас, и за рубежом. Космос должен стать доступным для всех. Он безграничный, поэтому ничего страшного, места хватит всем.

Вам пришлось с нуля готовить двух актеров к полету в космос. Вы шли к первому полету восемь лет, а они — всего три месяца. Как в столь сжатые сроки обучить человека правильному поведению в космосе?

Они готовятся по усеченной программе. Вся нагрузка по управлению космическим кораблем выпадает мне одному, без помощи бортинженера. В фильме я буду играть роль командира космического корабля (его зовут Антон), который доставит на станцию девушку-врача, чтобы она спасла жизнь другому космонавту.

Раньше мы почти год готовили туристов к полету — это очень сильно. А тут всего три месяца. Но к тем задачам, что перед ними стоят, они уже готовы. И в целом экипаж готов, поэтому, я думаю, мы выполним этот полет, а ребята снимут очень хороший фильм.

После съемок «Вызова» вы останетесь в космосе еще на полгода. Какие задачи стоят перед вами в новой миссии?

Обычно мои полеты — это полугодичная вахта на Международной космической станции. Главное, что мы делаем, — выполняем космические эксперименты, то есть те эксперименты, которые невозможно поставить на Земле. У меня огромная научная программа, в мою миссию будет очень много прилетов различных космических кораблей. Например, впервые без экипажа должен прилететь и состыковаться новый корабль компании Boeing, а также новые «Драгоны», новый модуль. Меня ждет как минимум три выхода в открытый космос.

Расскажите о космической миссии, которая запомнилась вам больше других.

Больше всего мне нравятся выходы в открытый космос. Крайний из них запомнился тем, что он оказался самым долгим. Восемь часов 13 минут — сейчас по продолжительности это рекорд. Но тогда мы не шли на рекорд: произошла нештатная ситуация. Мы ремонтировали в сложенном виде антенну, заменяли на ней всю электронную начинку. И когда антенна должна была обратно разложиться, она зацепилась за какие-то выступы на станции и перегородила стыковочный узел.

В таком состоянии антенну нельзя было оставить: через несколько дней пришлось бы выходить снова, чтобы вернуть ее в исходное положение. Необходимо было освободить порт, поскольку туда должен был прибыть грузовой корабль «Прогресс», который мы ожидали. Поэтому мы задержались и буквально вручную раскладывали и приводили в чувство эту антенну.

Как вы себя чувствуете физически в космосе? Как реабилитируетесь после полета?

Космос агрессивен для человека: это и радиация, и безвоздушное пространство, и перепады температур по 300 градусов. К сожалению, организм перестраивается, и, чтобы вернуться на Землю живыми, в течение всего полета мы каждый день минимум два часа посвящаем физкультуре. У нас есть две беговые дорожки, два велотренажера, тренажер, который заменяет поднятие тяжелых весов, эспандеры Мы довольно-таки спортивные! Чтобы не улетать с тренажеров, есть приспособления, которые нас притягивают. Например, на беговой дорожке мы надеваем специальный костюм, который крепится за пояс и плечи.

Если полет долговременный, организм отвыкает от гравитации. Когда по прибытии на Землю находишься в вертикальном положении, вся кровь начинает уходить в нижнюю часть тела, в ноги. Из-за слабого кровоснабжения мозга и нехватки кислорода человек быстро теряет сознание. Поэтому первые дни по возвращении на Землю мы почти все время находимся в горизонте — плаваем в бассейне и по чуть-чуть вспоминаем, каково это — ходить под действием земного притяжения. Обычно через месяц ты уже восстанавливаешься и не чувствуешь, что был в космосе, а через полгода уже можно снова проходить медкомиссию и готовиться к следующему полету.

Чем бы вы хотели заниматься, завершив карьеру космонавта?

После полетов я бы, конечно, с удовольствием продолжил работу в «Роскосмосе», занимался бы именно космической тематикой, имея опыт работы в этой отрасли.

Как ваша семья относится к вашей работе и длительным миссиям в космосе? Было ли у детей желание пойти по вашим стопам?

Моя семья относится к моему долгому отсутствию с пониманием. Они знают, что у меня ответственная работа, ждут меня, скучают и поддерживают. У меня две дочери, и ни одна из них никогда не говорила, что хотела бы стать космонавтом. Они спокойно относятся к моей профессии, мол, ну, папа просто летает в космос. У них есть желание заниматься чем-то на Земле.

Вы родились в Севастополе. Удается ли вам сейчас приезжать туда?

В Севастополе живет мой папа, родная сестра, племянница, друзья. В первую очередь это теплый курортный город на море, поэтому летом приезжаю туда обязательно, бывает, по несколько раз. Меня также приглашают на различные мероприятия — выступить, пообщаться с молодежью. С удовольствием рассказываю жителям родного города о полетах в космос.

Каким вы помните родной город в детстве и что изменилось с тех пор?