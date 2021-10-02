Уилл Смит рассказал о своем худшем фильме

Американский актер Уилл Смит назвал худший и лучшие фильмы в своей карьере. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на интервью звезды GQ.
Смит поучаствовал в видеоинтервью, в рамках которого он зачитывал вопросы фанатов из социальной сети Twitter. Один поклонник спросил о худших и лучших фильмах в его карьере.
Говоря о худшем фильме он назвал картину «Дикий, дикий Вест». Она вышла в 1999 году.
«Худший? Я не знаю... "Дикий, дикий Вест" до сих пор является большой занозой для меня. Увидеть себя в чапах... мне это не нравится», — отметила актер. (Прим. «Рамблера» — чапы — рабочая одежда ковбоя, которая представляет собой кожаные накладки с поясом на брюки)
Кроме того, Смит заявил, что ради роли в этом фильме ему пришлось отказаться от работы в «Матрице».
Лучшими фильмами в своей карьере актер назвал «Людей в черном» и «В погоне за счастьем». По его мнению, эти фильмы «почти идеальны».
Картина «Дикий, дикий Вест» вышла в 1999 году. Это — фантастическая комедия, которая рассказывает о двух суперагентах 70-х годов, которые спасают вымышленного президента США от злодея.
В фильме «Люди в черном» Смит играет одного из секретных агентов, спасающих Землю от инопланетян, а «В погоне за счастьем» рассказывает историю человека, который прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Картина основана на мемуарах известного предпринимателя Криса Гарднера.
Уилл Смиту пришлось отказаться не только от «Матрицы». Однажды он отверг съемки у известного режиссера Квентина Тарантино.