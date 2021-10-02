Уилл Смит рассказал о своем худшем фильме

Американский актер Уилл Смит назвал худший и лучшие фильмы в своей карьере. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на интервью звезды GQ.

Смит поучаствовал в видеоинтервью, в рамках которого он зачитывал вопросы фанатов из социальной сети Twitter. Один поклонник спросил о худших и лучших фильмах в его карьере.

Говоря о худшем фильме он назвал картину «Дикий, дикий Вест». Она вышла в 1999 году.

«Худший? Я не знаю... "Дикий, дикий Вест" до сих пор является большой занозой для меня. Увидеть себя в чапах... мне это не нравится», — отметила актер. (Прим. «Рамблера» — чапы — рабочая одежда ковбоя, которая представляет собой кожаные накладки с поясом на брюки)

Кроме того, Смит заявил, что ради роли в этом фильме ему пришлось отказаться от работы в «Матрице».

Лучшими фильмами в своей карьере актер назвал «Людей в черном» и «В погоне за счастьем». По его мнению, эти фильмы «почти идеальны».

Картина «Дикий, дикий Вест» вышла в 1999 году. Это — фантастическая комедия, которая рассказывает о двух суперагентах 70-х годов, которые спасают вымышленного президента США от злодея.

В фильме «Люди в черном» Смит играет одного из секретных агентов, спасающих Землю от инопланетян, а «В погоне за счастьем» рассказывает историю человека, который прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Картина основана на мемуарах известного предпринимателя Криса Гарднера.