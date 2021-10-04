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"Мы очень устали": Пересильд рассказала о предстоящем полете в космос

Мира Маркина
2 часа назад

Актриса Юлия Пересильд рассказала о предстоящем полете в космос. Съемочная группа фильма "Вызов" отправится на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 5 октября.

"Мы очень устали": Пересильд — о предстоящем полете в космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актрисы, она бы согласилась на роль, даже если бы знала обо всех трудностях, которые ее ждут:

"Несмотря на наш веселый нрав и шутки, мы очень тяжело работали и очень устали. Это было тяжело психологически, физически и морально. Сейчас мы просто ждем момента, когда все свершится. Думаю, что когда мы дойдем до конечной цели, все испытания покажутся не такими уж трудными. Даже если бы я знала, что ждет меня впереди, я бы все равно пошла на этот эксперимент", — приводит слова актрисы РИА Новости.

Юлия Пересильд отметила, что даже не могла представить, что ей выпадет шанс полететь в космос.

"Я чистый гуманитарий во всем, не технарь. Будучи актрисой, совершенно не могла ожидать, что когда-либо полечу в космос. Мы уже пережили так много интересного, например, для меня самым эмоциональным потрясением стал полет на невесомость. Несмотря на то, что он был всего лишь один, мы сделали целых 20 "горок", — сказала актриса на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19".

Вместе с Юлией Пересильд в космос полетит режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их доставит космонавт Антон Шкаплеров.

Ранее Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос.

Актеры,Вызов,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Юлия Пересильд,РИА Новости,
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