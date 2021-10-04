"Мы очень устали": Пересильд — о предстоящем полете в космос

Актриса Юлия Пересильд рассказала о предстоящем полете в космос. Съемочная группа фильма "Вызов" отправится на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 5 октября.
По словам актрисы, она бы согласилась на роль, даже если бы знала обо всех трудностях, которые ее ждут:
"Несмотря на наш веселый нрав и шутки, мы очень тяжело работали и очень устали. Это было тяжело психологически, физически и морально. Сейчас мы просто ждем момента, когда все свершится. Думаю, что когда мы дойдем до конечной цели, все испытания покажутся не такими уж трудными. Даже если бы я знала, что ждет меня впереди, я бы все равно пошла на этот эксперимент", — приводит слова актрисы РИА Новости.
Юлия Пересильд отметила, что даже не могла представить, что ей выпадет шанс полететь в космос.
"Я чистый гуманитарий во всем, не технарь. Будучи актрисой, совершенно не могла ожидать, что когда-либо полечу в космос. Мы уже пережили так много интересного, например, для меня самым эмоциональным потрясением стал полет на невесомость. Несмотря на то, что он был всего лишь один, мы сделали целых 20 "горок", — сказала актриса на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19".
Вместе с Юлией Пересильд в космос полетит режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их доставит космонавт Антон Шкаплеров.