Иствуд отсудил 6,1 млн долларов за фейковую рекламу

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд и компания Garrapata, владеющая правами на его изображение, выступили в качестве истца в суде. Они обвинили литовскую компанию в незаконном использовании образа звезды в рекламе продукции из каннабиса. Об этом сообщает NYT.

Известно, что всего Иствуд подал два иска. Согласно одному из них его фото в фальшивом интервью незаконно использовались компанией. При этом в статье были указаны ссылки для покупки товаров.

«Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью»,

– говорится в судебных документах.