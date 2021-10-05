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Иствуд отсудил 6,1 млн долларов за фейковую рекламу

Катерина Саломе
1 час назад

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд и компания Garrapata, владеющая правами на его изображение, выступили в качестве истца в суде. Они обвинили литовскую компанию в незаконном использовании образа звезды в рекламе продукции из каннабиса. Об этом сообщает NYT.

Иствуд отсудил 6,1 млн долларов за фейковую рекламу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что всего Иствуд подал два иска. Согласно одному из них его фото в фальшивом интервью незаконно использовались компанией. При этом в статье были указаны ссылки для покупки товаров.

«Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью»,

– говорится в судебных документах.

В результате слушаний по делу суд признал литовскую компанию виновной в несанкционированном использовании имени и изображения артиста и выписал ей штраф в размере 6,1 миллионов долларов, который она должна выплатить Иствуду и Garrapata. Также компанию обязали дополнительно выплатить около 95 тысяч долларов – это сумма на покрытие гонорара адвокатам обвинителя.

Тем временем судебные тяжбы ведутся и между бывшими супругами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Голливудский актер подал иск на экс-супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции. По словам Питта, Джоли далеко не первый год мешает ему распоряжаться своей долей недвижимости, стоимость которой, к слову, оценивается в 60 миллионов долларов.

Актеры,Клинт Иствуд,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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