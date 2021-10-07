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Дэниэл Крэйг получил звезду на голливудской Аллее славы

Диана Товсепова
4 часа назад

53-летний актер, звезда фильмов об агенте Джеймсе Бонде, Дэниэл Крэйг получил звезду на голливудской Аллее славы. Он стал обладателем 2704-й по счету звезды, украшающей Голливудскоий бульвар.

Дэниэл Крэйг получил звезду на голливудской Аллее славы
Фото: Кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"»Кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"»

«Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде», — заявил Крэйг на вручении.

Ошеломительный успех британцу принесла роль агента 007. Уже в конце сентября вышел пятый фильм Бондианы с Крэйгом "Не время умирать".

«Дэниэл Крэйг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильма про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, — Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard», — заявила продюсер Аллеи славы Аны Мартинес изданию Variety.

Символично также , что рядом с памятным знаком Дэниэла Крэйга располагается дом под номером 7007 и звезда Роджера Мура, исполнявшим роль Бонда на протяжении 12 лет.

Актеры,Роджер Мур,Дэниел Крейг,
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