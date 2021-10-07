Дэниэл Крэйг получил звезду на голливудской Аллее славы

«Дэниэл Крэйг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильма про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, — Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard», — заявила продюсер Аллеи славы Аны Мартинес изданию Variety.