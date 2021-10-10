Актер Вадим Демчог, исполнивший роль доктора Купитмана в сериале "Интерны" на телеканале ТНТ, заметно изменился за пять лет после окончания съемок. Как он выглядит теперь и чем занимается — в материале "Рамблера".

1/7 Актер Вадим Демчог, исполнивший роль доктора Купитмана в сериале "Интерны", заметно изменился за пять лет после окончания съемок. Фото: Кадр из сериала "Интерны" Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 На изменения во внешности актера обратили внимание пользователи социальных сетей. Фото: @vdemchog 3/7 58-летний Вадим Демчог сменил стрижку с длинный кудрей на короткий "ежик", отрастил бороду и сильно поседел. Фото: @vdemchog 4/7 Тем не менее, в комментариях к его фото пишут, что с новым образом актер помолодел и как будто "заспиртовался". Фото: @vdemchog Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Вадим Демчог успел попробовать себя в разных ролях. Фото: @vdemchog 6/7 Помимо съемок и игры в театре, он писал книги, работал в качестве режиссера и педагога. Фото: @vdemchog 7/7 Увлеченный мистикой актер создал "Школу игры" и занимается коучингом. Фото: @vdemchog

На изменения во внешности актера обратили внимание пользователи социальных сетей. 58-летний Вадим Демчог сменил стрижку с длинный кудрей на короткий "ежик", отрастил бороду и сильно поседел. Тем не менее, в комментариях к его фото пишут, что с новым образом актер помолодел и как будто "заспиртовался":

"Это Купитман? Вот это преображение", "Такое чувство, что он помолодел лет на 20".