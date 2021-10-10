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«Заспиртовался»: как сейчас выглядит Купитман из «Интернов»

Мира Маркина
3 часа назад

Актер Вадим Демчог, исполнивший роль доктора Купитмана в сериале "Интерны" на телеканале ТНТ, заметно изменился за пять лет после окончания съемок. Как он выглядит теперь и чем занимается — в материале "Рамблера".

Актер Вадим Демчог, исполнивший роль доктора Купитмана в сериале "Интерны", заметно изменился за пять лет после окончания съемок.
1/7 Актер Вадим Демчог, исполнивший роль доктора Купитмана в сериале "Интерны", заметно изменился за пять лет после окончания съемок.
Фото: Кадр из сериала "Интерны"
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На изменения во внешности актера обратили внимание пользователи социальных сетей.
2/7 На изменения во внешности актера обратили внимание пользователи социальных сетей.
Фото: @vdemchog
58-летний Вадим Демчог сменил стрижку с длинный кудрей на короткий "ежик", отрастил бороду и сильно поседел.
3/7 58-летний Вадим Демчог сменил стрижку с длинный кудрей на короткий "ежик", отрастил бороду и сильно поседел.
Фото: @vdemchog
Тем не менее, в комментариях к его фото пишут, что с новым образом актер помолодел и как будто "заспиртовался".
4/7 Тем не менее, в комментариях к его фото пишут, что с новым образом актер помолодел и как будто "заспиртовался".
Фото: @vdemchog
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Вадим Демчог успел попробовать себя в разных ролях.
5/7 Вадим Демчог успел попробовать себя в разных ролях.
Фото: @vdemchog
Помимо съемок и игры в театре, он писал книги, работал в качестве режиссера и педагога.
6/7 Помимо съемок и игры в театре, он писал книги, работал в качестве режиссера и педагога.
Фото: @vdemchog
Увлеченный мистикой актер создал "Школу игры" и занимается коучингом.
7/7 Увлеченный мистикой актер создал "Школу игры" и занимается коучингом.
Фото: @vdemchog

На изменения во внешности актера обратили внимание пользователи социальных сетей. 58-летний Вадим Демчог сменил стрижку с длинный кудрей на короткий "ежик", отрастил бороду и сильно поседел. Тем не менее, в комментариях к его фото пишут, что с новым образом актер помолодел и как будто "заспиртовался":

"Это Купитман? Вот это преображение", "Такое чувство, что он помолодел лет на 20".

Вадим Демчог успел попробовать себя в разных ролях. Помимо съемок и игры в театре, он писал книги, работал в качестве режиссера и педагога. Увлеченный мистикой актер создал "Школу игры". Это цикл тренингов об игровой модели жизни, которые, как пишут на сайте, меняют жизнь людей. За три дня в школе Демчога берут от 17 тысяч рублей и больше.

Актеры,Фото,Вадим Демчог,
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