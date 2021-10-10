Актер Вадим Демчог, исполнивший роль доктора Купитмана в сериале "Интерны" на телеканале ТНТ, заметно изменился за пять лет после окончания съемок. Как он выглядит теперь и чем занимается — в материале "Рамблера".
На изменения во внешности актера обратили внимание пользователи социальных сетей. 58-летний Вадим Демчог сменил стрижку с длинный кудрей на короткий "ежик", отрастил бороду и сильно поседел. Тем не менее, в комментариях к его фото пишут, что с новым образом актер помолодел и как будто "заспиртовался":
"Это Купитман? Вот это преображение", "Такое чувство, что он помолодел лет на 20".
Вадим Демчог успел попробовать себя в разных ролях. Помимо съемок и игры в театре, он писал книги, работал в качестве режиссера и педагога. Увлеченный мистикой актер создал "Школу игры". Это цикл тренингов об игровой модели жизни, которые, как пишут на сайте, меняют жизнь людей. За три дня в школе Демчога берут от 17 тысяч рублей и больше.