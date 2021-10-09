Что случилось с одной из самых красивых актрис СССР

Красавица Кюнна Игнатова была звездой советского экрана в 1950-1960-х годах. Однако слава ее оказалась недолгой. Смерть подстерегала ее, и актриса это чувствовала. В 1988 году ее нашли на полу собственной квартиры. Врачи долго не могли понять, что случилось.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Кюнна Игнатова появилась на свет в 1934 году в Москве. Ее мать была балериной, а отец (якут по национальности) – ученым. Однако вскоре после рождения дочери родители развелись, и отец уехал в родную Якутию. Когда Кюнна подросла, то решила, что станет выступать на сцене, так же, как и ее мать. Она окончила Щукинское училище и в последующем стала настоящим украшением таких советских кинолент, как «Ляна», «Повесть о молодоженах», «Долгий путь», «Планета бурь» и многих других.

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Вращаясь в театральной среде, Кюнна познакомилась с актером Вячеславом Соколовым, за которого потом и вышла замуж. У молодых родился сын Петр. Но брак просуществовал недолго. На съемках очередной кинокартины Игнатова встретила Владимира Белокурова, того самого, который играл главную роль в известном фильме «Валерий Чкалов».

Белокуров был намного старше своей молодой супруги и имел больший авторитет и вес в актерской среде. Он откровенно руководил супругой и даже порой запрещал ей сниматься. Возможно, и по этой причине тоже Кюнна стала выпивать. Однако, по словам ее сына Петра, она не злоупотребляла алкоголем и тяга к спиртному никогда не доводила ее до какого-то безобразного состояния. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы 34-летнюю Игнатову не заприметил 21-летний актер Александр Дик.

Александр Дик был старше сына своей избранницы всего на 9 лет. Может, именно поэтому его отношения с Петром сразу не заладились. Они часто ругались, а один раз чуть не подрались. Скорее всего, ими обоими руководила ревность: каждый из них хотел, чтобы Кюнна принадлежала ему безраздельно.

Как бы то ни было Дик и Игнатова поженились и прожили вместе долгих 17 лет. Сын Игнатовой Петр рано женился и покинул родной дом. Однако ни с матерью, ни с Александром у Петра отношения так и не наладились. Да и сама Кюнна, казалось, отдалилась от всех. Ее подруги и муж рассказывали, что в последнее время актриса все чаще говорит об одиночестве и смерти. Еще больше усугубляли ситуацию всевозможные знаки. Например, однажды Игнатовой приснился сон, в котором ее давно покойный дед просил внучку уйти вместе с ним. В другой раз Александр Дик потерял обручальное кольцо, у Кюнны вырвалось: «Ну, все! Это конец!»

В конце февраля 1988 года Дик вернулся домой с гастролей, но дверь ему никто не открывал. Когда дверь взломали, то обнаружили на полу в спальне едва живую Кюнну. Она была вся в белом. В комнате царил идеальный порядок. Дик вызвал «Скорую», но приехавшие на вызов врачи долго не могли понять, что случилось с актрисой. Игнатову отправили в больницу, где через двое суток, так и не придя в себя, она скончалась. Заключение врачей было следующим: смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности. Однако чем она была вызвана, медики не пояснили.