Советские актеры, которые были потомками аристократов

Формально дворяне исчезли в Советской России после опубликования декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Все граждане страны становились равными друг другу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Тем не менее, учитывая, что благородство передается по крови, по своей сути благородные люди как ими были, так и остались. При этом можно отметить, что потомственными дворянами являлись многие члены правительства, в том числе двое руководителей СССР: В.И. Ленин и Г.М. Маленков.

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По данным переписи населения 1897 года в Российской Империи насчитывалось 125 640 021 дворян. После революции число оставшихся в стране людей прежнего высшего сословия оценивалось около 600 000 человек. Самое интересное, что наиболее видными деятелями советской культуры с первых дней существования СССР оказались именно дворяне.

В качестве одного из наиболее ярких примеров можно привести биографию семьи Михалковых.

Известный писатель и поэт Сергей Владимирович Михалков достиг высшего профессионального признания, став автором стихов к двум гимнам Советского Союза, а затем и современной России. Как ни странно в этом ему абсолютно не помешало дворянское происхождение, хотя первый гимн СССР он написал во время правления И.В. Сталина.

Генеалогическое древо Михалковых было составлено в XIX веке в Рыбинске. Согласно историческому документу начальником рода Михалковых стал Марк Демидов, переселившийся из Литвы на Русь в Тверское княжество во время правления князя Ивана Тверского в середине XV века. Вскоре за ратные заслуги ему было пожаловано дворянство. Впоследствии на протяжении столетий род Михалковых исправно служил русским правителям.

По данным историка С.Б. Веселовского Михалковы приходились дальними родственниками императорской семье Романовых, и даже участвовали в возведении на престол Михаила Федоровича Романова. Таким образом, выдающийся советский, а затем российский актер и режиссер Никита Михалков, а также его брат режиссер Андрон Кончаловский являются потомственными дворянами.

Кроме них среди потомков древних дворянских родов можно отметить таких выдающихся артистов: Олега Янковского, Петра Вельяминова, Владислава Дворжецкого, Александра Збруева, Льва Дурова и многих других.

Среди актрис советского кино с первых лет существования Советского кинематографа блистало немало талантливых красавиц благородного происхождения.

Самой знаменитой из них, безусловно, являлась многократно обласканная властью, главная героиня музыкальных кинокомедий 1930-х – 1940-х годов несравненная Любовь Орлова. Несмотря на то, что в анкетах актриса неизменно указывала, что происходит из служащих, вся страна знала, что Любовь Орлова дворянка.

Родилась талантливая актриса в подмосковном Звенигороде в семье дворянина Полтавской губернии П.Ф. Орлова. Свое дворянство он честно заслужил на военной службе на благо Российской Империи.

Мать актрисы Е.Н. Сухотина и вовсе являлась столбовой дворянкой, родственницей знаменитого писателя графа Л.Н. Толстого.