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Умерла актриса из «Служебного романа» Людмила Купина

Анна Шутова
1 час назад

Умерла советская актриса Людмила Купина. Артистке было 76 лет.

Умерла актриса из «Служебного романа»
Фото: Кадр из фильма «Трембита»Кадр из фильма «Трембита»

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом заявила изданию "Вечерняя Москва" сестра Купиной Татьяна Сидоренко. По ее словам, смерть актрисы была неожиданной и скоропостижной.

"Последние годы она жила на две страны — в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне", — рассказала сестра Людмилы Купиной.

В конце сентября актриса почувствовала себя плохо и была госпитализирована. В больнице у Купиной подтвердился коронавирус. Состояние здоровья артистки начало резко ухудшаться.

Людмила Купина сыграла более чем в 20 фильмах. Среди них — «Служебный роман», «Я тебя никогда не забуду» и «Обрыв», сериал «Вечный зов». Кроме того, она сыграла одну из главных ролей в комедии 1968 года «Трембита», снятой режиссером Олегом Николаевским. После 1988 года Людмила Купина не снималась в кино. Артистка не афишировала свою личную жизнь и

Ранее, в конце сентября, умер автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером", британский композитор Мэттью Стрэкан.

Актеры,Служебный роман,Олег Николаевский,Татьяна Сидоренко,Вечерняя Москва,
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