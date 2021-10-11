Умерла актриса из «Служебного романа»

"Последние годы она жила на две страны — в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне", — рассказала сестра Людмилы Купиной.

Людмила Купина сыграла более чем в 20 фильмах. Среди них — «Служебный роман», «Я тебя никогда не забуду» и «Обрыв», сериал «Вечный зов». Кроме того, она сыграла одну из главных ролей в комедии 1968 года «Трембита», снятой режиссером Олегом Николаевским. После 1988 года Людмила Купина не снималась в кино. Артистка не афишировала свою личную жизнь и