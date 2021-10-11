Умерла актриса из «Служебного романа»

Умерла советская актриса Людмила Купина. Артистке было 76 лет.
Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом заявила изданию "Вечерняя Москва" сестра Купиной Татьяна Сидоренко. По ее словам, смерть актрисы была неожиданной и скоропостижной.
"Последние годы она жила на две страны — в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне", — рассказала сестра Людмилы Купиной.
В конце сентября актриса почувствовала себя плохо и была госпитализирована. В больнице у Купиной подтвердился коронавирус. Состояние здоровья артистки начало резко ухудшаться.
Людмила Купина сыграла более чем в 20 фильмах. Среди них — «Служебный роман», «Я тебя никогда не забуду» и «Обрыв», сериал «Вечный зов». Кроме того, она сыграла одну из главных ролей в комедии 1968 года «Трембита», снятой режиссером Олегом Николаевским. После 1988 года Людмила Купина не снималась в кино. Артистка не афишировала свою личную жизнь и
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