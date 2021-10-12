«Не могу доверять»: как живет Леонова после предательства Цыганова

Актеры Ирина Леонова и Евгений Цыганов были в браке 10 лет, пока супруг не бросил жену с детьми ради коллеги по цеху Юлии Снигирь. После предательства мужа артистка перестала сниматься в кино. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

После развода Ирина осталась одна с семью детьми. Она всецело занимается их воспитанием и ведет хозяйство. Кроме того, актриса играет в театре и преподает актерское мастерство. Правда, в кино она так и не вернулась.

«Да, я могу быть сильной, уверенной и самодостаточной. Я люблю все делать сама. Просто потому, что никому не могу доверять»,

– призналась Леонова.