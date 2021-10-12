Как роль Воланда помогла Смехову стать Атосом

Вениамин Смехов стал первым в СССР исполнителем роли Воланда в спектакле по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". И одну из самых ярких и любимых зрителями своих ролей, мушкетера Атоса, сыграл, благодаря этому литературному персонажу. О том, как это случилось, читайте в материале "Рамблера".

Смехов поступил в Щукинское училище вопреки воле родителей, которым профессия актера казалась несерьезной (отец Вениамина был профессором, доктором экономических наук, мать — врачом-терапевтом). Но путь к славе и признание не было мгновенным. Напротив, руководитель курса Владимир Этуш советовал Смехову сменить сферу деятельности, полагая, что актером застенчивому от природы студенту стать не удастся. Вениамина даже перевели в вольнослушатели, но молодому человеку удалось восстановиться на курсе, а затем блистательно сдать экзамен по актерскому мастерству.

Окончив училище, Смехов уехал по распределению в Куйбышевский драматический театр, а через год, вернувшись в Москву, начал свою работу в Московском театре драмы и комедии, который вскоре стал Театром на Таганке. Здесь Смехов сыграл огромное количество ролей, здесь же вышел на сцену в образе Воланда, став первым исполнителем этой роли в Советском Союзе.

Дебют смехова в кино состоялся, когда актеру было 28 лет. Первой его работой стала роль барона Краузе в фильме "Служили два товарища", а через три года зрители впервые увидели его в образе мушкетера. Правда, это был вовсе не Атос, который стал для Смехова одной из самых ярких его ролей. В телеспектакле "Двадцать лет спустя" актер сыграл Арамиса. И лишь спустя 8 лет, в 1978 году Смехов сыграл одну из самых ярких своих ролей, мушкетера Атоса.

Кстати, попасть в фильм Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" Смехову помог спектакль, в котором он играл Воланда. Увидев его на сцене, режиссер сразу понял, что нашел своего Атоса. Хотя на роль в числе прочих пробовались Василий Ливанов и Юрий Соломин, в пользу кого-то из них Юнгвальд-Хилькевич планировал сделать выбор. Но встреча со смеховым изменила его решение, Атосом стал именно он.

Соглашаясь на роль, Смехов понимал, что работать будет трудно: актер был очень занят в театре и подвести труппу не мог. Но режиссер нашел выход: Смехова снимали только по выходным, когда он мог прилетать на съемки, в ряде эпизодов актера заменял дублер.

В кино Вениамин Смехов сыграл чуть менее сотни работ, из которых главных ролей — немногим больше десятка. "Виной" тому была "острая", как говорили режиссеры, внешность. Воплотить на экране образ мужчины "из народа" интеллигенту Смехову вряд ли удалось бы. Аристократичная внешность закрывала возможность играть и злодеев.

В 1990-х годах Смехов занялся постановкой спектаклей в России и за ее пределами, преподавал в США актерское мастерство, выпустил несколько книг о съемках в "Мушкетерах", о работе в театре, о своих знаменитых друзьях.

Но когда в 2010 году Смехову собирались присвоить звание народного артиста, он от него отказался. Объяснил актер это так: звание хотели подарить к юбилею, но ему это было не нужно. И подкрепил в одном из интервью свою позицию фразой: "Доброе имя дороже звонкой масти".

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