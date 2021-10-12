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Что известно про звезду «Игры в кальмаров» Чон Хо Ен

Анна Шутова
1 час назад

Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Одну из главных ролей сыграла Чон Хо Ен. После выхода сериала она стала самой популярной южнокорейской актрисой в Instagram. За несколько дней число подписчиков в ее аккаунте увеличилось на 13 миллионов. Что известно о девушке — в материале «Рамблера».

Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Одну из главных ролей сыграла Чон Хо Ен.
1/7 Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Одну из главных ролей сыграла Чон Хо Ен.
Фото: @hoooooyeony
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После выхода сериала она стала самой популярной южнокорейской актрисой в Instagram.
2/7 После выхода сериала она стала самой популярной южнокорейской актрисой в Instagram.
Фото: @hoooooyeony
За несколько дней число подписчиков в ее аккаунте увеличилось на 13 миллионов.
3/7 За несколько дней число подписчиков в ее аккаунте увеличилось на 13 миллионов.
Фото: @hoooooyeony
Чон Хо Ен 27 лет. Она родилась в 1994 году в Сеуле.
4/7 Чон Хо Ен 27 лет. Она родилась в 1994 году в Сеуле.
Фото: @hoooooyeony
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Роль беженки из Северной Кореи по имени Кан Сэ Бек, которая появляется в игре под номером 067, стала для нее дебютной.
5/7 Роль беженки из Северной Кореи по имени Кан Сэ Бек, которая появляется в игре под номером 067, стала для нее дебютной.
Фото: @hoooooyeony
Несмотря на это Чон Хо Ен хорошо известна в мире моды. Она работает моделью с 16 лет и входит в число 50 лучших на сайте models.com.
6/7 Несмотря на это Чон Хо Ен хорошо известна в мире моды. Она работает моделью с 16 лет и входит в число 50 лучших на сайте models.com.
Фото: @hoooooyeony
Девушка принимала участие в показах Jacquemus, Burberry, а после премьеры Louis Vuitton пригласил ее стать амбассадором новой кампании.
7/7 Девушка принимала участие в показах Jacquemus, Burberry, а после премьеры Louis Vuitton пригласил ее стать амбассадором новой кампании.
Фото: @hoooooyeony

Чон Хо Ен 27 лет. Она родилась в 1994 году в Сеуле. Роль беженки из Северной Кореи по имени Кан Сэ Бек, которая появляется в игре под номером 067, стала для нее дебютной. Несмотря на это Чон Хо Ен хорошо известна в мире моды. Она работает моделью с 16 лет и входит в число 50 лучших на сайте models.com. Девушка принимала участие в показах Jacquemus, Burberry, Acne Studios и многих других брендов. А после премьеры сериала бренд Louis Vuitton пригласил ее стать амбассадором новой рекламной кампании.

По словам Чон Хо Ен, благодаря работе моделью ей было проще работать с камерой, но пришлось отучаться от модельных поз:

«Сначала я пыталась избавиться от привычек, которые развила в качестве модели, и это было большой проблемой – заново научиться ходить и двигаться более естественно».

Актеры,Фото,Netflix,Louis Vuitton,
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