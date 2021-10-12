Что известно про звезду «Игры в кальмаров» Чон Хо Ен

Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Одну из главных ролей сыграла Чон Хо Ен. После выхода сериала она стала самой популярной южнокорейской актрисой в Instagram. За несколько дней число подписчиков в ее аккаунте увеличилось на 13 миллионов. Что известно о девушке — в материале «Рамблера».

Несмотря на это Чон Хо Ен хорошо известна в мире моды. Она работает моделью с 16 лет и входит в число 50 лучших на сайте models.com.

Чон Хо Ен 27 лет. Она родилась в 1994 году в Сеуле. Роль беженки из Северной Кореи по имени Кан Сэ Бек, которая появляется в игре под номером 067, стала для нее дебютной. Несмотря на это Чон Хо Ен хорошо известна в мире моды. Она работает моделью с 16 лет и входит в число 50 лучших на сайте models.com. Девушка принимала участие в показах Jacquemus, Burberry, Acne Studios и многих других брендов. А после премьеры сериала бренд Louis Vuitton пригласил ее стать амбассадором новой рекламной кампании.