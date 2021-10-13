Новая внешность Тома Круза удивила фанатов: видео

Голливудский актер Том Круз всегда считался эталоном мужской красоты. Перед его чарами не могли устоять ни миллионы фанаток по всему миру, ни самые популярные актрисы мира — в его возлюбленных числились самые желанные женщины планеты, от белокурого "ангела" Николь Кидман до жгучей испанки Пенелопы Крус.

Весь мир знает Тома как героя боевиков и мелодрам, а "Миссия невыполнима" стала культовым фильмом именно благодаря нему. Но сейчас красавчику уже 59 лет, и, как считают многие, Том уже мало похож на себя. Особенно шумно внешность актера стали обсуждать после кадров со стадиона в Сан-Франциско.

Многие просто не могли поверить, что на видео действительно тот самый любимчик Голливуда. Но ошибки быть не может, харизматичную улыбку Круза вряд ли можно спутать. Смотрите видео, чтобы узнать, почему новая внешность Круза так удивила фанатов.