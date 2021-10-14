Сейчас доходы самых высокооплачиваемых актеров составляют от одного до трех миллионов рублей в год. Они имеют славу, собственный бизнес, инвестируют во многие вещи, а также зарабатывают баснословные деньги за съемки.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

В Советском Союзе зарплата творческих личностей регламентировалась государством, поэтому крупные суммы получали профессионалы своего дела со званиями и квалификациями или те, кто снимался в идеологически правильных фильмах. Однако почти все востребованные актеры получали бесконечную славу и до сих пор считаются лучшими в отечественном кинематографе. О том, как и сколько зарабатывали советские актеры — в материале "Рамблера".

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Средняя зарплата в СССР

Оценить масштаб зарплат того времени можно только если знать среднюю зарплату и цены на услуги и продукты во времена Советского Союза. Сравнивать нынешние зарплаты с тем, что было тогда, некорректно.

Аналитики уверяют, что средняя зарплата в Союзе составляла 115-145 рублей в месяц. Это касается квалифицированных сотрудников. Работники без образования, например, уборщицы, получали около 70 рублей, и это считалось минимумом. Самая высокая зарплата была у чиновников и дипломатов. Они зарабатывали 1200 рублей. По неофициальным данным генсек ЦК КПСС получал до 1500 рублей в месяц.

Конечно, не стоит забывать, что в столице уровень заработной платы был немного выше, чем в регионах, но историки говорят, что разница была несущественна.

Зарплата советских актеров

У актеров кино зарплата зависела от того, в каком количестве картин они сыграют. За каждую работу деньги выдавались отдельно. Размер гонорара зависел от продолжительности съемок и званий артиста. Наиболее востребованные актеры получали 5000 рублей за одну картину. Однако съемки длились несколько месяцев, поэтому эту сумму нужно делить. Оклад мог быть повышен процентом за формат и идейную значимость фильма.

Кроме того, актеры получали оклады, если они были заняты на конкретной киностудии. Их размер составлял от 80 рублей до тысячи в разно время. Сумма также зависела от квалификации человека.

Некоторые советские актеры помимо кино еще и выступали в театрах. Там были и ежемесячные ставки, и зарплата за отдельные постановки. Если же актер был занят в театре на руководящей должности, например, режиссером, то получал он значительно больше. Эта профессия была самой высокооплачиваемой в индустрии театра и кино, но и самой тяжелой и ответственной.

Например Юрий Никулин получил 5188 рублей за съемки в "Бриллиантовой руке", в эту сумму вошла и надбавка по окончанию процесса, которая составила 2200 рублей. Итого за полгода съемок он заработал 2988 рублей. Итого в месяц его зарплата составила 498 рублей.