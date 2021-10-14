Звезда «Игры в кальмара» приехал в Россию и залез в матрешку

Корейский актер Хо Сон-тхэ, звезда сериала «Игра в кальмара», приехал во Владивосток и сфотографировался в матрешке на центральной площади города. Снимок артист опубликовал в Instagram.
«#Матрешки », — подписал на русском языке фотографию артист.
В «Игре в кальмара» 43-летний Хо Сон-тхэ исполнил роль гангстера с татуировкой змеи на лице Чан Док Су. Как писал портал «Дни.ру», артист изучал русский язык в университете и хорошо им владеет. До актерской карьеры он работал в российском представительстве LG в Москве. Позже он начал сниматься в южнокорейских сериалах и фильмах.
13 октября сообщалось, что «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.