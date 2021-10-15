Маколей Калкин высказался о возвращении в "Один дома"

Некоторое время назад 20th Century Studios показала первый трейлер перезапуска рождественской комедии "Один дома". Еще до выхода картина получила много негативной реакции со стороны пользователей. Маколей Калкин, исполнивший главную роль в оригинальном фильме, написал на своей странице в Twitter, ждать ли его в ремейке.
"Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, так что уточняю: меня не будет в перезапуске "Один дома". Тем не менее, желаю удачи всем, кто в этом участвовал",
— написал актер.
В ремейке фильма главного героя буду звать не Кевин, а Макс, родители отправятся в Японию, а не во Францию, а грабителями станут мужчина и женщина. Премьера новой комедии запланирована на 12 ноября.