Всю жизнь играла второстепенные роли: судьба Ирины Мурзаевой

Существуют такие советские актрисы, чье имя зрители вряд ли вспомнят. Однако их образ навсегда останется в сердцах поклонников. Среди таких малоизвестных звезд особняком стоит Ирина Мурзаева, комедийная актриса, игравшая в эпизодах.

Ирина родилась в Свердловской области. Ее мама была учительницей, а отец – художником. После рождения дочери семья переехала в Москву. Ирина разделяла увлечение отца искусством. Только она желала быть не художником, а актрисой. В школьные годы Мурзаева посещала драмкружок, а затем поступила в ГИТИС.

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Получив диплом, Ирина уехала в Свердловск и стала работать в местном ТЮЗе, но затем обратно вернулась в Москву. Мурзаева устроилась в Театр-студию под руководством Р. Н. Симонова. Там она прослужила 10 лет, после чего перешла в Московский ТРАМ (ныне – «Ленком»).

А вот в кино актриса попала случайно. Ирина считала свою внешность непривлекательной для телеэкранов. Актриса играла только в театре, пока с ней не произошел счастливый случай. В 1941 году подругу актрисы позвали на пробы в фильм «Сердца четырех». Мурзаева отправилась на съемочную площадку вместе с приятельницей. Режиссеру фильма так понравился типаж Мурзаевой, что он немедленно решил утвердить ее на роль.

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Дебютная роль не осталась незамеченной. Правда, из-за войны количество выпускаемых кинокартин было минимальным, потому Мурзаева активно начала сниматься только с 1945 года. Всего в ее копилке около 50 работ. Актриса снималась в таких кинолентах, как «Дети Дон Кихота», «Анна на шее», «Сказка о потерянном времени», «Вот моя деревня». Главных ролей Ирине не давали, но она умело выделялась среди своих коллег даже на вторых планах.

Личная жизнь

Замужем звезда была дважды. Ее первый брак был юношеским, распался он быстро, а имя бывшего возлюбленного Мурзаевой история не сохранила. Во второй раз актриса вышла замуж за актера Николая Толкачева. В 1938 году в семье родился сын Борис. Несмотря на наличие ребенка, союз просуществовал недолго. Впоследствии Ирина Всеволодовна сама воспитывала сына, вновь замуж она так и не вышла.

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