Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.74
Войти в почту

"Бесы мучают": звезда "Кадетства" заявил о желании уйти в монастырь

Мира Маркина
2 часа назад

Актер из сериала "Кадетство" Вадим Андреев рассказал о мечте закончить жизнь в монастыре. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Звезда "Кадетства" заявил о желании уйти в монастырь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

63-летний артист поделился, что старается быть религиозным человеком, но в последнее время он редко ходит в церковь и причащается.

«Когда мой духовник служил, я очень часто бывал [в храме] и "алтарничал". Но два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле», — рассказал Андреев.

Андреев заявил о своем желании прожить последние годы жизни в монастыре:

«Но пока я еще далек от этого, я мирской», — сказал актер.

Кроме того, он рассказал, что начал верить в Бога из-за чудес, которые ему довелось увидеть:

«Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать».

Известные актеры часто отдают себя религии и уходят в монастырь. Ранее такое решение приняла Матлюба Алимова. Актриса, известная по роли в картине "Возвращение Будулая", из-за несчастий в личной жизни ушла жить в Сретенский монастырь.

Актеры,Возвращение Будулая,Матлюба Алимова,Вадим Андреев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители