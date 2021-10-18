Звезда "Кадетства" заявил о желании уйти в монастырь

Актер из сериала "Кадетство" Вадим Андреев рассказал о мечте закончить жизнь в монастыре. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
63-летний артист поделился, что старается быть религиозным человеком, но в последнее время он редко ходит в церковь и причащается.
«Когда мой духовник служил, я очень часто бывал [в храме] и "алтарничал". Но два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле», — рассказал Андреев.
Андреев заявил о своем желании прожить последние годы жизни в монастыре:
«Но пока я еще далек от этого, я мирской», — сказал актер.
Кроме того, он рассказал, что начал верить в Бога из-за чудес, которые ему довелось увидеть:
«Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать».
Известные актеры часто отдают себя религии и уходят в монастырь. Ранее такое решение приняла Матлюба Алимова. Актриса, известная по роли в картине "Возвращение Будулая", из-за несчастий в личной жизни ушла жить в Сретенский монастырь.