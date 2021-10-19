Бедное детство и скандальные фотосессии: факты о Веронике Кастро

Сегодня, 19 октября, звезде мексиканских мыльных опер исполняется 69 лет. Вероника была популярна не только в родной стране, но и за ее пределами. Особенно актрису любили зрители нашей страны, которые с нетерпением ждали новые серии и переживали за ее героинь так же, как и за своих родных.

Девушки, в которых перевоплощалась Кастро, пережили немало трудностей и даже горе, а в финале находили свое счастье с самыми лучшими мужчинами. Казалось, что и сама актриса живет безмятежно, а ее крепким тылом является настоящий мужчина, прямо как у ее героинь. Но так ли это было на самом деле? И правда ли, что за красивой внешней оболочной скрывалась одинокая и несчастная женщина? Об этих и других фактах из биографии актрисы, - подробнее в нашем материале.

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Вероника родилась в многодетной семье в Мехико: кроме нее в семье еще были два брата и сестра. Родители будущей актрисы развелись, когда ей было десять лет. Воспитанием детей занималась только мама, которой еда хватало денег, чтобы прокормить их. О красивых и модных нарядах Кастро в то время могла только мечтать.

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Ситуацию осложняло еще то, что над девушкой постоянно смеялись сверстники. Ребята критиковали ее простоватые и старые вещи, да еще и не забывали оценить внешность Кастро. Низкорослая и пухленькая Вероника всегда была объектом насмешек. Казалось, что после всего этого она должна была замкнуться в себе и страдать всю жизнь из-за комплексов.

Однако трудности только закалили характер девушки. Она решила стать лучшей версией себя и доказать всем, что она многого может добиться в этой жизни. Кастро занялась спортом, похудела и из гадкого утенка превратилась в симпатичную и привлекательную девушку.

Чтобы справиться с комплексами, она начала участвовать в конкурсах красоты и в 12 лет выиграла первое соревнование. С тех пор для своих обидчиков она всегда находила нужные слова, еще более колкие, чем выдавали они сами. Девушка параллельно занималась в театральной студии и однажды познакомилась с депутатом, который представил ее руководителю театральной академии Андресу Солеру.

Мужчина удивился, когда Вероника настойчиво попросила дать ей возможность учиться, да еще и выплачивать стипендию. Перед обаянием зеленоглазой красотки Андрес не смог устоять.

В юности Кастро снялась обнаженной для мужского мексиканского журнала. Родные были ошеломлены, когда увидели ее откровенные фотографии на обложке. Однако девушка была вынуждена это сделать, чтобы помочь семье, ведь стипендия, которую она получала, была совсем маленькой.

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Кстати, существует версия, что на самом деле Вероника родилась в богатой семье и не знала нужды. В 16 лет она также снялась обнаженной для журнала и получила выговор от родителей, которые отправили ее учиться в престижный университет, чтобы она забыла о кино.

Как бы там ни было, но после той фотосессии девушку заметили: ее кадры стали печатать в брошюрах с мини-историями. Вскоре она попала на шоу «Ха-ха» и начала работать на телевидении. Получить работу ей помог комик и ведущий Мануэль Вальдес. Вероника не только была ведущей, она также строила музыкальную карьеру.

А вот от съемок в кино в первое время она почему-то отказывалась: то ли роли были не те, то ли Кастро не хотела быть актрисой. Но продюсеры и режиссеры не отступали, потому что понимали, что известная и симпатичная девушка украсит их проекты и привлечет внимание телезрителей.

Под натиском кинематографистов Кастро согласилась принять участие в создании сериала «Богатые тоже плачут». Наверное, она даже не могла предположить, какой успех ее ждет после премьеры киноленты. В родной Мексике она стала звездой номер один, а телезрители всего мира мечтали, чтобы актриса посетила их города и страны.

В 1987 году Кастро закрепила успех, сыграв в сериале «Дикая Роза». Советские телезрители так полюбили героиню, что требовали приезда Вероники в Советский Союз. Долгожданная встреча произошла в «Останкино», где звезда мексиканского кино также презентовала и новую песню.

Кадр из сериала «Дикая Роза»

Одной из последних работ актрисы стал сериал «Дом цветов», в котором ей уже по традиции досталась главная роль. В 2019 году Кастро заявила, что оставляет актерскую карьеру.

«Я устала от этой злобы и, как уже много лет говорю, хочу покоя. Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все», - сообщила звезда в своем микроблоге.

Что же касается личной жизни Вероники, то ее она старалась скрывать от любопытных лиц. Конечно, ухажеров и поклонников у такой привлекательной женщины всегда было много, но обрести счастье ни с одним из мужчин ей не удалось.

Начнем с того, что все обсуждали ее первую беременность и были уверены, что модель носит ребенка от комика Мануэля Вальдеса, который помог ей попасть на телевидение, ведь в то время их часто видели вместе. Впрочем, ни один из них так и не подтвердил роман, и только повзрослевший сын актрисы Кристиан заявил, что Мануэль – его отец.

Спустя десять лет Вероника родила второго сына Мишеля, отцом которого стал актер Энрике Ньембро. Правда, за него замуж актриса тоже не вышла, потому что он постоянно ей изменял. Надо отметить, что Вероника Кастро так никогда и не была невестой, потому ни один из ее многочисленных мужчин не был похож на тех, с кем обретали счастье ее героини.