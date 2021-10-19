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Что случилось со звездой фильма "Грязные танцы"

New Magazine
2 часа назад

В 1987 оду вышел фильм “Грязные танцы”. Картина моментально стала культовой, а исполнители главных ролей Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи стали звездами.

Что случилось со звездой фильма “Грязные танцы”
Фото: Кадр из фильма "Грязные танцы"Кадр из фильма "Грязные танцы"

Дженнифер Грей была номинирована на премию «Золотой глобус», а также фильм был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая песня» за композицию «I’ve Had the Time of My Life».

New Magazine

В то время, как весь мир считал Дженнифер идеалом, она искала в себе несовершенства. Это и толкнуло ее на операцию. В 90-х актриса сделала ринопластику, в результате которой ей удалили ее фирменную горбинку на носу. Заодно актриса еще кое-что подправила во внешности.

После вмешательства хирургов она стала совершенно неузнаваемой. Как сказала сама Дженнифер:

«Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем».

Миллионы поклонников актрисы не приняли ее новую внешность. В результате, Дженнифер осталась без работы, ее просто перестали приглашать на съемки. С тех пор она снималась только в весьма посредственных телесериалах и малозаметных фильмах.

New Magazine

Стоящих предложений не было. Актриса озвучивала мультфильмы, принимала участие в телевизионных шоу. В 2010 году в паре с танцором Дереком Хафом выиграла в финале популярной американской программы ABC «Танцы со звездами».

Сегодня, в свои 62 года она очень жалеет о своем поступке. Одно время Грей подумывала взять себе новое имя и начать с чистого листа.

New Magazine

В отличие от карьеры, личная жизнь актрисы сложилась удачно. В 2001 г. Дженнифер Грей вышла замуж за актера Кларка Грегга, родила дочь. Их брак оказался очень счастливым и крепким.

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