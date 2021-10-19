Актриса Юлия Пересильд стала первой актрисой, побывавшей в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко они отправились на МКС для съемок фильма «Вызов».
Киноэкипаж тщательно готовили к съемкам, чтобы на станции они были готовы ко всему. Знания пригодились на орбите, но в первые сутки сильно хотелось спать.
«Мне врач сразу советовал, чтобы облегчить адаптацию, нужно делать все, что просит организм. Почувствовала, что хочешь спать — отменяй все и спи.
Мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, а я понимаю, что вырубает. Пошла, открыла свою каюту и сразу же уснула. А на следующее утро чувствовала себя хорошо и потом с каждым днем становилось все лучше и лучше», — рассказывает Пересильд.
В космосе спалось совсем не так, как на Земле.
«Во-первых, у тебя не остается следов от подушки. А для девочки это прекрасная вещь.
Во-вторых, ты прекрасно засыпаешь. У нас в фильме фраза: час в космосе — это два на Земле.
Это действительно так. Пару часов сна и я чувствовала себя полностью отдохнувшей. Словно проспала все четыре часа», — объяснила Юлия Пересильд.