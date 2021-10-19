Мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, а я понимаю, что вырубает. Пошла, открыла свою каюту и сразу же уснула. А на следующее утро чувствовала себя хорошо и потом с каждым днем становилось все лучше и лучше», — рассказывает Пересильд.