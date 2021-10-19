Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.31
Войти в почту

Юлия Пересильд рассказала о чудесах космического сна

Диана Товсепова
2 часа назад

Актриса Юлия Пересильд стала первой актрисой, побывавшей в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко они отправились на МКС для съемок фильма «Вызов».

Киноэкипаж тщательно готовили к съемкам, чтобы на станции они были готовы ко всему. Знания пригодились на орбите, но в первые сутки сильно хотелось спать.

«Мне врач сразу советовал, чтобы облегчить адаптацию, нужно делать все, что просит организм. Почувствовала, что хочешь спать — отменяй все и спи.

Мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, а я понимаю, что вырубает. Пошла, открыла свою каюту и сразу же уснула. А на следующее утро чувствовала себя хорошо и потом с каждым днем становилось все лучше и лучше», — рассказывает Пересильд.

В космосе спалось совсем не так, как на Земле.

«Во-первых, у тебя не остается следов от подушки. А для девочки это прекрасная вещь.

Во-вторых, ты прекрасно засыпаешь. У нас в фильме фраза: час в космосе — это два на Земле.

Это действительно так. Пару часов сна и я чувствовала себя полностью отдохнувшей. Словно проспала все четыре часа», — объяснила Юлия Пересильд.

Актеры,Видео,Вызов,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители